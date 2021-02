Sehnde: Kita Marggrafstraße wegen Corona-Fall geschlossen

Sehnde

In der Kindertagesstätte Marggrafstraße in Sehnde gibt es erneut einen Corona-Fall. Das hat die Stadt am frühen Mittwochabend mitgeteilt. Nach Absprache mit dem Gesundheitsamt der Region Hannover wird die Einrichtung deshalb ab Donnerstag, 4. Februar, bis voraussichtlich Donnerstag, 11. Februar, geschlossen. Das ist bitter für viele Eltern, denn in der Marggrafstraße wurde auch eine Notbetreuung angeboten. Alle Familien der in den beiden Gruppen betreuten Kinder und die betroffenen Mitarbeiter seien über den Vorfall und die erforderlichen Maßnahmen bereits informiert worden, teilt Bürgermeister Olaf Kruse mit.

Lesen Sie auch Erste Kita in Sehnde wegen Corona geschlossen

Die Einrichtung in der Marggrafstraße war am Gründonnerstag im April vergangenen Jahres die erste Kindertagesstätte in Sehnde überhaupt, die wegen eines Corona-Falles geschlossen worden war. Ein Elternteil war damals positiv auf das Virus getestet worden.

Von Oliver Kühn