In der städtischen Kindertagesstätte Marggrafstraße in Sehnde gibt es erneut einen Corona-Fall. Die Einrichtung ist deshalb nach Absprache mit dem Gesundheitsamt der Region Hannover bis einschließlich Donnerstag, 11. Februar, geschlossen. Sieben pädagogische Fachkräfte und 18 Kinder aus der Notbetreuung sind derzeit in Quarantäne. Bitter für Eltern: Einen Ersatzplatz in anderen Notgruppen können sie wegen der Quarantäne nicht bekommen, sondern müssen die Betreuung ihres Nachwuchses selbst organisieren.

Marggrafstraße war erste Kita mit Corona

Die Stadt hatte den Infektionsfall am frühen Mittwochabend mitgeteilt. Die Kita, die in einem Wohnhaus im Stadtzentrum untergebracht ist, war im April vergangenen Jahres die erste Kindertagesstätte in Sehnde überhaupt, die wegen eines Corona-Falles geschlossen worden war. Ein Elternteil war damals positiv auf das Virus getestet worden. Und es ist bislang auch die einzige Kita in Sehnde, die zum zweiten Mal wegen einer Infektion geschlossen wurde. Ansonsten waren bislang nur die Kitas Südtorfeld und Müllingen von Corona-Fällen betroffen und mussten zumachen.

Die Kita sei nur eine Woche geschlossen, weil sich die Zeit danach berechne, wann die infizierte Person das letzte Mal in der Einrichtung war, erläutert Iris Jungclaus, kommissarische Leiterin des Fachdienstes Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit. Das war in diesem Fall am 28. Januar. Die erkrankte Person habe sich danach krank gemeldet und anschließend testen lassen. Das Ergebnis fiel positiv aus. Bis zum 11. Februar seien dann also zwei Wochen vergangen.

Ob eine Fachkraft oder ein Elternteil betroffen seien, dürfe sie aus Gründen des Datenschutzes nicht sagen. Alle Familien der in den beiden Gruppen betreuten Kinder und die Mitarbeiter seien über den Vorfall und die erforderlichen Maßnahmen bereits persönlich informiert worden.

Eltern können Kinderkrankentage nutzen

Dass erneut die Kita Marggrafstraße von einem Corona-Fall betroffen sei, sei reiner Zufall, sagt Jungclaus. Die betroffenen Eltern aus der Notbetreuung müssten diese nun familiär organisieren. Sie könnten dazu etwa die erweiterten Kinderkrankentage nutzen, wenn sie selbst zu Hause bleiben. Jedes Elternteil kann demnach nicht mehr nur zehn, sondern 20 Kinderkrankentage pro Kind nehmen. Das Kinderkrankengeld beträgt 90 Prozent des Nettolohns.

Elternpaare mit einem Kind haben also Anspruch auf insgesamt 40 Tage, aber auch für Alleinerziehende verdoppelt sich dieser pro Kind von 20 auf 40 Tage. Bei Elternpaaren oder Alleinerziehenden mit zwei Kindern sind maximal 80 Kinderkrankentage möglich. Bei weiteren Kindern erhöht sich der Anspruch noch einmal um zehn Tage auf maximal 90 Tage – egal, wie viele Kinder in der Familie leben. Eine andere Möglichkeit ist, beim Arbeitgeber einen Verdienstausfall geltend zu machen. Dazu habe das Land eigens einen Ausgleichsfond geschaffen, sagt Jungclaus.

Land kündigt Schnelltests an

Darüber hinaus hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) Schnelltests für Erzieher und auch Lehrkräfte angekündigt. Diese sollen unabhängig von Infektionen oder Verdachtsfällen und außerdem freiwillig sein. Die Tests, bei denen meist ein Stäbchen tief in die Nase eingeführt wird, sind unangenehm, weiß auch Jungclaus: „Sie sollten deshalb von medizinischem Fachpersonal durchgeführt werden.“

Von Oliver Kühn