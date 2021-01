Sehnde

Die Kindertagesstätte an der Hugo-Remmert-Straße in Ilten hat ihren neuen Anbau bezogen. Wegen des Corona-Lockdowns ging das allerdings still und leise und ohne offizielle Eröffnungsfeier oder Rundgang für die Eltern über die Bühne. „Sobald es möglich ist, soll ein Fest aber nachgeholt werden“, kündigt Sabine Jungclaus, stellvertretende Leiterin des Fachdienstes Kindertagesstätten und Jugend in Sehnde, an.

Der Anbau ist schon seit dem 1. Januar in Betrieb und dockt mit einem Verbindungsgang direkt an den Altbau an. Die Stadt hatte das ebenerdige Gebäude in Massivbauweise errichten lassen. Der Anbau umfasst zwei Gruppenräume von jeweils 25 Quadratmetern Größe, einen 63 Quadratmeter großen Bewegungsraum, einen 23 Quadratmeter großen Schlafraum sowie Räume für Putzmittel, Technik und sanitäre Anlagen. Die Grundfläche beträgt fast 330 Quadratmeter. Das Gebäude ist bereits komplett eingerichtet. Laut Jungclaus fehlen lediglich ein paar Kleinigkeiten. Das Außengelände muss jedoch noch gestaltet werden. Unter anderem sollen noch Spielgeräte aufgestellt werden.

Anzeige

Bunt gestaltet: Jede Gruppe hat ihre eigene Farbe. Quelle: Stadt Sehnde

Anbau bietet Platz für 40 weitere Kinder

Während der Bauphase wurden die Kita- und die Krippenkinder weiterhin im Altbau betreut. Zum 1. August 2020 wurde eine Interimsgruppe als Übergangslösung in der Kita Berliner Straße eingerichtet. Zum 1. Januar haben Kinder und Mitarbeiter nun die neuen Räume bezogen. Der Anbau bietet Platz für eine weitere Krippengruppe mit 15 Kindern und eine Kita-Gruppe mit 25 Kindern. Insgesamt können in der Kita nun 80 Kinder betreut werden. „Wegen des Lockdowns sind die aber derzeit natürlich nicht alle da“, erklärt Jungclaus. Wie in den anderen städtischen Kitas im Sehnder Stadtgebiet werden auch in der Kita Hugo-Remmert-Straße derzeit lediglich Kinder in Notgruppen betreut.

Lesen Sie auch: Stadt erstattet Kita-Gebühren

Gesamtkosten belaufen sich auf 1,1 Millionen Euro

Um den Kita-Anbau hatte es ursprünglich heftige politische Diskussionen gegeben. Das Gebäude sollte anfangs mehr als 1,35 Millionen Euro kosten. Der Rat deckelte die Summe auf eine Million Euro. Der anfangs tätige Architekt gab daraufhin den Auftrag zurück, die Entwürfe gingen an ein neues Architekturbüro. Die Gesamtkosten für den Anbau belaufen sich laut Söhnke Rohrmann, Fachdienstleiter für das Liegenschaftsmanagement der Stadt Sehnde, nun auf rund 1,1 Millionen Euro.

„Damit sind wir, was die Kosten betrifft, jetzt wieder da, wo wir ursprünglich mal hinwollten“, sagte Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse. Trotz der zeitlichen Verzögerung von mehreren Monaten sei er mit dem Ergebnis zufrieden. „Es hat viele Turbulenzen gegeben und war ein langes Hin und Her – aber ich bin froh, dass das Ganze jetzt ein gutes Ende gefunden hat“, sagt Kruse.

Von Katja Eggers