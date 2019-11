Sehnde

Sterne aus goldener Folie, Nikolausstiefel aus rotem Papier und Rentiere aus brauner Tonpappe mit rosa Wattebäuschchen als Nase: Die 21 Mädchen und Jungen der Kita Höver haben am Freitag jede Menge selbst gebastelten Weihnachtsschmuck in den Christbaum im Foyer des Sehnder Rathauses gehängt. „Das ist Rudolf“, sagte die vierjährige Emily und zeigte stolz auf das Rentier, das an einem Zweig weiter unten baumelte.

Ein selbst gebastelter Rentierkopf mit einer Nase aus rosa Wattebausch. Quelle: Katja Eggers

Tanne vor dem Rathaus ist gespendet

Beim Anbringen der Anhänger an den oberen Zweigen halfen den Minis Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse, Fachdienstleiterin Katharina Strauß und Ines Raulf vom Stadtmarketing. Nach dem Schmücken sangen die Kinder das Lied „Oh, Tannenbaum“. Zur Belohnung gab es von Raulf Äpfel und Schokolade. Im Anschluss zeigte Kruse den Kindern noch sein Büro.

Den Weihnachtsbaum im Foyer hat die Stadt gekauft, die große Tanne auf dem Rathausvorplatz ist eine Spende des Ehepaars Ude aus Sehnde. Weil der Wind selbst gebastelten Schmuck herunterwehen würde, hängen dort lediglich Lichterketten.

Nach dem Schmücken zeigt Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse den Kindern noch sein Büro. Quelle: privat

