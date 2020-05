Ilten

Wer dieser Tage durch die zahlreichen Kleingartenanlagen einen Spaziergang macht, sieht überall fleißige Menschen. Natürlich richten die Kleingärtner ihr Stück Grün jetzt für den Sommer her. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum in diesem Frühjahr vor allem Familien auf die Parzellen kommen: In Corona-Zeiten, in denen Kindergärten geschlossen sind, Spielplätze erst gerade wieder geöffnet wurden und Schulen nur langsam ihren Betrieb aufnehmen, sind die Kleingärten ein Ruhepol – weg von der Hektik in den eigenen vier Wänden, raus an die frische Luft und in die Natur. So ist das auch beim Kleingartenverein (KGV) Ilten.

Garten statt Wohnung ohne Balkon

„Unser Garten ist unsere Zuflucht“, sagt Jasmin Urban. Die Lehrterin hat mit ihrem Mann Jan und dem fast sechsjährigen Sohn Jonas im vergangenen September eine freie Parzelle im KGV Ilten gepachtet. Damals war von dem Virus noch nicht die Rede. Aber: „Das war ein absoluter Glücksfall, dass wir das gemacht haben.“ Zu Hause in Lehrte gibt es keinen Balkon, keine Terrasse. „Da waren wir in diesen Zeiten fast täglich hier“, berichtet Jasmin Urban, die im Kindergarten Aligse in der Küche arbeitet. Jan Urbans Eltern haben seit 40 Jahren einen Kleingarten am Bosenkamp. „Da kann unser Sohn auch immer mal wieder zu den Großeltern.“

Auch beim Handwerken habe er sich an die Corona-Bedingungen anpassen müssen, wie Jan Urban erzählt. „Ich wollte hier das Dach ausbessern, hatte aber kein Bitumen mehr.“ Die Baumärkte waren da noch für Normalverbraucher geschlossen. Doch Urban kannte jemanden mit einem Gewerbeschein – und konnte sich sein Material für die Laube schließlich besorgen.

KGV Ilten hat vier neue Pächter

Für den KGV Ilten gab es eher positive Begleiterscheinungen der Corona-Krise, wie der Vorsitzende Manfred Hellwich berichtet: „Wir haben in der letzten Zeit vier Gärten neu belegen können.“ Sonst dauere es länger, Nachfolger zu finden. Das habe sicher mit dem Bedürfnis nach frischer Luft in Pandemie-Zeiten zu tun, vermutet der 69-Jährige.

Für Karsten Marx und seine beiden Kinder ist die Parzelle in Ilten ebenfalls eine Erholung. „Hier ist kaum Verkehr, und es steht nicht überall ein Schild herum, dass den Kindern das Fußballspielen verbietet“, sagt der Hannoveraner. Für Marine-Lorraine und Niklas genießen den Garten als willkommene Abwechslung. Die 13-Jährige und der Zehnjährige wohnen bei ihrer Mutter. „Und was man so hört, gibt es da schon so etwas wie Lagerkoller“, sagt Marx schmunzelnd.

Der Hannoveraner Karsten Marx und seine Kinder Marine-Lorraine und Niklas Weiss genießen die Ruhe in Ilten. Quelle: Michael Schütz

Mit Hacke und Schaufel sind Naslia und Najad Aysko in ihrem Garten am Werk. Ein Beet für Blumen wollen die Syrerin und ihr Neffe anlegen. „Wir haben den Garten seit drei Wochen“, sagt Naslia und deutet damit an, dass noch viel Arbeit vor ihr liegt. Mit dem Virus habe die Übernahme der Parzelle aber nichts zu tun, erklärt sie. Sie möchte sich grundsätzlich einen Ort schaffen, an dem sie sich mit ihrer Familie treffen und grillen kann. Und: „Schließlich dürfen sich jetzt auch wieder Menschen aus zwei Hausständen verabreden“, sagt Neffe Najad.

Beim Treffen wird Abstand gehalten

Auch Fabian Greulich ist neu in der Anlage an der B 65. „Vor einer Woche habe ich den Garten übernommen“, sagt der junge Mann. Er sieht die Parzelle als eine Art Projekt für sich und seine Freunde. Nun geht es erst mal ans Aufräumen. Tom Krüger und Jan Döring helfen ihm dabei. Die beiden haben bereits seit drei Jahren eine gemeinsame Parzelle und unterstützen nun ihren Freund Fabian. „Dabei achten wir auf den Mindestabstand“, betont Krüger. „Aber wenn man mal etwas hochheben oder wegtragen muss, ist der schwierig einzuhalten.“ Wenn es abends gesellig werde, säßen sie stets mit dem nötigen Abstand im Garten: „Man gewöhnt sich daran.“ Nur den kameradschaftlichen Handschlag vermissen die drei Freunde, die sich von der Iltener Feuerwehr kennen. „Hoffentlich kommt das bald wieder.“

Von Michael Schütz