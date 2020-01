Rethmar

„ Klezmer meets Beatles“ – unter diesem Motto steht das Gastspiel von Giora Feidman und dem Rastrelli Cello Quartett im Gutshof Rethmar im April. Klezmer ist eine aus dem Judentum stammende Volksmusiktradition. Die Faszination für die Beatles erfasste die inzwischen 83 Jahre alte Klezmerlegende Feidman im Jahre 1964, in dem Jahr, in dem die Fab Four erstmals in den USA tourten und sich der Klarinettist zufällig ebenfalls dort aufhielt. „Es steckte eine unheimliche Kraft in ihrer Musik, und im Grunde war ich ihr Fan von Anfang an“, sagt Feidman heute.

„ Schindlers Liste“ machte ihn weltberühmt

Doch Feidmann ist selbst eine Legende. Seine Oskar-prämierte Filmmusik in „ Schindlers Liste“ machte ihn weltberühmt. Seit mehr als 50 Jahren steht der 83-jährige Argentinier mit arabischen Wurzeln auf den Bühnen der Welt. „Ich komme nicht, um zu zeigen, dass ich ein Instrument spielen kann“, sagte Feidmann bei einem Auftritt im Isernhagenhof vor eineinhalb Jahren. „Über meine Klarinette lasse ich die Menschen an meinem Innern teilhaben.“

Zu hören sind außer bekannten Werken der Beatles auch Meisterwerke der Klezmermusik. In den vergangenen drei Jahren war Giora Feidman mit dem renommierten Rastrelli Cello Quartett mit dem Programm „ Feidman plays Beatles“ auf Tour, jetzt kommt das Programm überarbeitet und mit neuem Namen auf die Bühne.

Termin im Gutshof Rethmar, Gutsstraße 15, ist der Donnerstag, 23. April, Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es ab 38,55 Euro im Internet auf ma-cc.com sowie auf den Portalen Eventim und Reservix.

Von Oliver Kühn