Im Klinikum Wahrendorff surren die Nähmaschinen. Es wird Stoff zugeschnitten, gemessen und gefaltet. Mitarbeiter und Heimbewohner arbeiten Hand in Hand – sie stellen gemeinsam Masken her. In Zeiten der Corona-Pandemie wird der Mundschutz dringend benötigt. „Wir brauchen ihn für unsere Bewohner“, betont Günter Pöser, Leiter der Heiminternen Tagesstruktur, Tagesförderstätte und Tagesstätte.

Für die Mitarbeiter hat das psychiatrische Krankenhaus entsprechende Schutzausrüstung. Für die rund 1000 Heimbewohner ist der Bedarf auf dem Markt derzeit nicht zu decken. Es werden rund 1500 Schutzmasken benötigt. „Das Robert-Koch-Institut empfiehlt, Stoffmasken alle zwei bis drei Stunden zu wechseln und zu waschen, damit sie nicht zu sehr durchfeuchten“, erklärt Pöser die hohe Maskenzahl.

Mitarbeiterin Evelin Misselhorn sitzt an der Nähmaschine und fertigt Mundschutzmasken an. Quelle: privat

Ehrenamtliche nähen von zu Hause aus

Rund 150 Masken hat das Klinikum bereits in Eigenarbeit produziert. Das Selbernähen gestaltet sich laut Pöser allerdings aufwendiger als gedacht. „Viele unserer Bewohner bringen dafür gar nicht die nötigen Fähigkeiten mit“, sagt er. Weil zudem die Anzahl der Nähmaschinen im Klinikum begrenzt ist und noch viele weitere Masken benötigt werden, hat Pöser auf der Internetseite der Stadt Sehnde kürzlich einen Aufruf gestartet: Ehrenamtliche werden gebeten, bei der Erstellung des so dringend nötigen Mundschutzes zu helfen. Es hat auch schon Rückmeldungen gegeben: Etwa zehn Frauen aus Sehnde und Ilten sind bereits im Einsatz an der heimischen Nähmaschine. „Die Damen sind super und haben schon an die 150 Masken genäht“, schwärmt Pöser. Sogar ein Mann habe sich bei ihm gemeldet. „Der konnte zwar nicht nähen, hat aber Hilfe beim Zuschneiden des Stoffes angeboten.“

Als Dankeschön einen Euro für jede Maske

Für jede Maske hat das Klinikum eine kleine Anerkennungsprämie in Höhe von einem Euro ausgelobt. Die meisten Ehrenamtlichen würden das Geld jedoch gar nicht haben wollen, berichtet Pöser und betont, dass mit dem Mundschutz keinesfalls Handel betrieben werde. Falls es irgendwann einen Überschuss an Masken geben sollte, gehe dieser an Arztpraxen, in denen Knappheit herrscht.

Daraus wird mal eine Mundschutzmaske. Mitarbeiterin Gabriele Hoins schneidet Stoff zu. Quelle: privat

Pöser betont, dass es im Klinikum bisher weder unter den Mitarbeitern noch unter den Bewohnern Corona-Infizierte gibt. Die Corona-Pandemie stellt das Fachkrankenhaus jedoch vor enorme Herausforderungen. Es gelten nicht nur strenge Hygienemaßnahmen und striktes Besuchsverbot, zur Sicherheit wurden auch die Arbeitstherapien und Werkstätten geschlossen. Stattdessen erledigen die Bewohner Verpackungs-, Falt- und Sortierarbeiten für Firmen nun in ihren jeweiligen Häusern.

Bewohner helfen, so gut sie können

Pöser ist froh, dass die geistig und seelisch behinderten Bewohner so gut mitmachen. „Wir haben ihnen in Gesprächen alles ganz ausführlich erklärt, und es ist unglaublich, wie verständnisvoll und kooperativ die Menschen reagieren.“ Alle seien sehr bemüht. Jeder helfe, so gut er eben könne.

Günter Pöser, Leiter der Heiminternen Tagestruktur und der Tagesförderstätte, guckt die gespendete Bettwäsche durch. Quelle: privat

Im Krankenhaus für die Seele wird bei der Herstellung des Mundschutzes zudem auf Kreativität gesetzt. „Wir experimentieren sogar mit Kaffeefiltertüten als Einlagen“, berichtet Pöser. In seinem Büro stapeln sich derzeit die Tüten – Mitarbeiter haben für die Produktion jede Menge Bettwäsche und -laken gespendet. Den für den Mundschutz nötigen Draht hat Pöser in Form von Pfeifenreinigern beschafft.

Gummibänder werden knapp

Sorge bereitet ihm derweil etwa anderes: Weil der Vorrat an Gummibändern zur Neige geht, muss schon bald auf Stoffbänder umgestiegen werden. Für die Bewohner ist die Variante mit den Gummibändern aber leichter zu handhaben.

Wer das Klinikum Wahrendorff bei der Herstellung von Schutzmasken unterstützen möchte, erreicht Pöser unter Telefon (0 51 32) 90 25 51 oder (01 62) 2 93 39 81 sowie per E-Mail an poeser@wahrendorff.de. Eine Nähanleitung gibt es auf der Homepage der Stadt Sehnde auf www.sehnde.de.

