Köthenwald

Erst kommt es zu Gedächtnisverlust, später sind wichtige Körperfunktionen betroffen: Alle drei Sekunden erkrankt jemand auf der Welt an Alzheimer. Bis zum Jahr 2050 sind voraussichtlich mehr als 152 Millionen Menschen betroffen. Die Krankheit ist derzeit zwar nicht heilbar, eine Behandlung der Symptome ist aber möglich. Das Klinikum Wahrendorff hat dafür jetzt ein neues Behandlungszentrum in Köthenwald eröffnet. Es ist eines von elf in ganz Europa, in Deutschland gibt es gerade einmal sechs solcher Zentren.

Während im Klinikum Wahrendorff vor allem Alzheimer-Patienten mit schweren Verläufen stationär eingewiesen werden, sollen in dem neuen Behandlungszentrum frühzeitig Menschen mit einer leichtgradigen oder mittelschweren Form der Alzheimer-Erkrankung therapiert werden. Ziel ist es, ihre geistigen Fähigkeiten zu fördern und aufrechtzuerhalten.

Methode ist unkompliziert und schmerzfrei

Zum Einsatz kommt dafür ein nach Angaben des Klinikums sicheres, unkompliziertes und schmerzfreies Verfahren: die ambulante physikalische Transkranielle Pulsstimulation (TPS). Außerhalb des Körpers erzeugte Schallpulse werden dabei gezielt in die zu behandelnden Gehirnregionen eingeleitet. „Bei der Therapie werden Wachstumsfaktoren freigesetzt, dadurch kommt es zu einer Verbesserung der Gehirndurchblutung, zur Bildung neuer Gefäße und zur Nervenregeneration“, erklärt Oliver Rosenthal, Leitender Arzt der Abteilung Seelische Gesundheit im Alter im Klinikum Wahrendorff. Die Behandlung unterstütze darüber hinaus auch die Ausschüttung von Stickoxid und die Stimulation des sogenannten BDNF, einem Protein, das vorhandene Nerven und Synapsen schützt.

Therapie umfasst etwa sechs Sitzungen

Zur Behandlung kommen die Patienten in die Klinik und nehmen auf einem Behandlungsstuhl Platz, auf dem sie sich jederzeit frei bewegen können. Vor der eigentliche Behandlung speist der Arzt die Patientendaten in das Therapiesystem ein und trägt Ultraschallgel auf die Kopfhaut oder die Haare auf – eine Rasur des Kopfes ist nicht notwendig. Anschließend setzt der Patient eine Brille zur Positionserkennung des Kopfes auf.

Während der Behandlung bewegt der Therapeut das Handstück sanft über die Kopfhaut und Schädeldecke. Auf einem Bildschirm sehen Arzt und Patient genau, welcher Bereich des Gehirns gerade erreicht wird. Eine Therapie-Sitzung dauert in der Regel etwa 30 Minuten, eine TPS-Behandlungsserie umfasst durchschnittlich sechs Sitzungen innerhalb von ein bis zwei Wochen.

Niedergelassene Hausärzte sowie neurologische und psychiatrische Fachkollegen können sich zur Abstimmung einer möglichen ambulanten Behandlung ihrer Patienten unter Telefon (0 51 32) 90 25 16 oder per E-Mail an rosenthal@wahrendorff.de an das Klinikum wenden.

