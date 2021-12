Köthenwald

Das Klinikum Wahrendorff hat nach der Impfung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Bewohnerinnen und Bewohner noch Impfstoff übrig. Unter dem Motto „Grande Finale“ öffnet das Unternehmen daher sein Impfzentrum im „Dorff-Gemeinschaftshaus“ in Köthenwald nach Weihnachten für die breite Öffentlichkeit.

Impfwillige können sich dort am Dienstag, 28. Dezember, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr den schützenden Piks geben lassen. Möglich sind sowohl Erst- und Zweit- als auch Booster-Impfungen. Es wird der mRNA-Impfstoff von Moderna verimpft, Das Angebot richtet sich vorrangig an Menschen ab dem 30. Lebensjahr. Das Klinikum schließt sich der aktuellen Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) an und empfiehlt Booster-Impfungen nachdem drei Monaten nach der letzten Impfung vergangen sind.

Klinikum bittet um Anmeldung

Im Impfzentrum, Wahre Dorff Straße 4, gelten die aktuellen Hygienevorschriften. Wer sich dort impfen lassen möchte, sollte seinen Impfausweis und seinen Personalausweis mitbringen. Das Klinikum bittet um Anmeldung im Internet auf der Seite lets-meet.org/events/wahrendorff. Dort besteht die Möglichkeit, sich in verschiedenen Zeitfenstern einzutragen.

Das Klinikum Wahrendorff hatte in seinem hauseigenen Impfzentrum bereits im Frühjahr etliche Mitarbeiter und Bewohner geimpft. Von Anfang März bis Ende Juni wurden 2293 Erst- und 1878 Zweitimpfungen verzeichnet. Um eine zügige Immunisierung zu gewährleisten, hatte Wahrendorff seine Logistik und Infrastruktur zudem der Stadt Sehnde für priorisierte Impfgruppen zur Verfügung gestellt. Das Impf-Team impfte an einzelnen Tagen im Dorff-Gemeinschaftshaus Erzieher, Schulmitarbeiter, Feuerwehrleute sowie Bewohner und Beschäftigte aus dem Obdachlosenheim und der Flüchtlingsunterkunft in Rethmar engmaschig durch.

Von Katja Eggers