Ilten

In der vom Überfall Russlands schwer getroffenen Ukraine sind insbesondere medizinische Güter von Nöten. Deshalb hat das Klinikum Wahrendorff nun zwei große Paletten mit Desinfektions- und Schutzmaterial für die Erstversorgung von Wunden sowie weitere medizinische Güter für die Notfallversorgung auf den Weg gebracht.

Stanislav Novichkov ist Assistenzarzt im Klinikum Wahrendorff – und stammt selbst aus der Ukraine. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen engagiert er sich für sein Heimatland und sammelt medizinische Güter für die Hilfstransporte. „Ich bin überwältigt von der großen Unterstützung“, sagt er: „Innerhalb von fünf Stunden nach unserer Anfrage haben Geschäftsführung und Kolleginnen und Kollegen im Klinikum rund 30.000 Einzelartikel freigegeben, beschriftet und verpackt. Das ist unglaublich. Vielen Dank für die großartige Hilfe.“

Klinikum bietet psychische Hilfe per Telefon

„Schnelle Hilfe ist jetzt angezeigt“, ist Holger Stürmann, Geschäftsführer im Klinikum Wahrendorff, überzeugt. „Unsere Solidarität gilt den Menschen in der Ukraine und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aus der Ukraine stammen und sich jetzt so sehr um ihre Familien und Freunde sorgen müssen.“ Zwei Jahre Pandemie und nun der Krieg in der Ukraine setzten vielen Menschen schwer zu. „Depressionen und Angsterkrankungen haben bereits in den vergangenen beiden Jahren viele belastet“, sagt Stürmann.

„Wer hier an seine seelische Belastbarkeitsgrenze stößt und durch Gespräche im Familien- und Freundeskreis nicht aufgefangen werden kann, dem steht auch in diesen Zeiten unser Hilfetelefon zur Verfügung.“ Unter Telefon (0800) 845 9390 finden Menschen in seelischer Not montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr psychologische Hilfe.

Von Sandra Köhler