Das Klinikum Wahrendorff hat auch im Corona-Jahr zum August neue Auszubildende eingestellt. 25 von ihnen erlernen den Beruf des Heilerziehungspflegers, zwei möchten Kaufleute im Gesundheitswesen werden. 50 weitere beginnen eine Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann. Die sogenannte generalistische Ausbildung ist neu – sie führt die bisher getrennten Ausbildungen Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie Kinderkrankenpflege zusammen. Mit dem neuen Pflegeberufegesetz ist so auch ein neues Berufsbild entstanden. Mit mehr als 100 Ausbildungsplätzen gehört das Klinikum Wahrendorff zu den wesentlichen Ausbildungsbetrieben in der Region Hannover.

Der neue Abschluss ist in der gesamten EU anerkannt und erlaubt einen flexiblen Wechsel zwischen den Berufsfeldern. Denn die angehenden Pflegefachkräfte erwerben in ihrer Ausbildung Kompetenzen, die sie zur Pflege von Menschen aller Altersgruppen und in sämtlichen Versorgungsbereichen befähigen. „Die Umstellung verbessert die Qualität in der Pflege, bereitet noch intensiver auf den Arbeitsmarkt vor und bietet den Pflegefachkräften zusätzliche Qualifizierungs- und Karrieremöglichleiten“, erklärt Cordula Schweiger, Geschäftsführerin der Akademie für Pflege und Soziales (APS) aus Hannover. Die Reform trage zudem zur Aufwertung des Berufsbildes Pflege bei.

Theorie erfolgt an der Akademie für Soziales

Die APS, mit der das Klinikum schon seit Jahren zusammenarbeitet, hat sich auf die Umstellung vorbereitet. Dort starten 2020 zwei neue Klassen. Der praktische Teil der neuen Ausbildung findet in der Klinik, im Heim, in Wohneinrichtungen oder Pflegezentren statt. Die Theorie erfolgt wie bisher an der APS. An der Akademie starten die Auszubildenden des Klinikums Wahrendorff gemeinsam mit den Auszubildenden der Deutschen Seniorenstift Gesellschaft, der Dr. med. Ernst-August Wilkening Pflegeheime und des Wohnparks Ilten.

In der Heilerziehungspflege findet der theoretische Teil ebenfalls an der APS in Hannover statt. Die Klassen werden in Corona-Zeiten in Gruppen geteilt, der Unterricht erfolgt am Vor- und am Nachmittag und ist zudem als Homeschooling möglich.

Das sind die neuen Auszubildenden in der Heilerziehungspflege. Quelle: privat

28 Absolventen erhalten ihre Abschlusszeugnisse

Geschäftsführer Rainer Brase nahm aber auch Verabschiedungen in sehr kleinem und persönlichem Rahmen vor. „2020 ist fast alles anders, was aber bleibt, ist der berechtigte Stolz auf das Geleistete“, sagte er den fertigen Azubis. 14 Schüler absolvierten erfolgreich die Ausbildung in der Heilerziehungspflege, zwölf weitere sind nun examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger. Zwei Kaufleute im Gesundheitswesen nahmen ebenfalls ihre Abschlussergebnisse entgegen. 17 der Absolventen haben sich entschieden, auch weiterhin im Klinikum zu arbeiten und wurden übernommen.

