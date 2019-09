Höver

In die Diskussion um einen möglichen Schutzstreifen für Fahrradfahrer auf der Hannoverschen Straße in Höver kommt Bewegung. Die Stadt schlägt vor, einen solchen markierten Streifen auf der Nordseite in den Verkehrsentwicklungsplan aufzunehmen, der gerade gemeinsam mit der Politik und den Bürgern erarbeitet wird. Bei der SPD und CDU im Ortsrat gehen die Meinungen darüber aber gründlich auseinander. Für die Überlegungen zu einer möglichen Ansiedlung eines Lebensmittelgeschäfts im ehemaligen Edeka-Laden könnte dies das Ende bedeuten.

Stadt: Mehr Sicherheit auf Straße

Bislang dürfen Radfahrer sowohl auf der Hannoverschen Straße wie auch auf dem kombinierten Fuß- und Radweg auf der Südseite fahren – dort auch in beide Richtungen. „Sauber wäre aber kein gegenläufiger Radverkehr“, sagt Torsten Winter vom Fachdienst Stadtentwicklung, Straßen und Grünflächen als Unterer Verkehrsbehörde. Denn dies sei nicht ungefährlich: Rund 75 Prozent aller Unfälle mit Radfahrern passierten, wenn diese von rechts kämen, so wie etwa an der Bürgermeister-Köhler-Straße oder der Brunnenstraße. Auf der Hannoverschen Straße wären die Radfahrer dagegen viel besser zu sehen, was die Sicherheit erhöhe.

Ortsrat ist uneins

Im Ortsrat wird das unterschiedlich gesehen. Ortsbürgermeister Christoph Schemschat und die SPD-Fraktion sind gegen solch einen Streifen. „Das ist für Kinder und ältere Menschen zu gefährlich.“ Dort gebe es starken Lastwagenverkehr, und erst kürzlich habe es gegenüber dem dortigen Kiosk einen Unfall gegeben – genau auf der Seite des geplanten Schutzstreifens.

Anwohner warnt vor Gefahr durch Lkw-Verkehr

Ähnlich denkt auch Anwohner Slavko Martinovic. Der Elektromeister hat dort sein Geschäft und beobachtet den Verkehr jeden Tag. „Die Leute, gerade Lastwagen, brettern hier vorbei. Dann wird es Unfälle geben.“ Man sollte stattdessen den Lkw-Verkehr auf die B 65 umleiten. „Außerdem gibt es hier wenig Fahrradverkehr“, fügt seine Kollegin Martina Aschemann hinzu. „Das Ganze ist Augenwischerei.“

Elisabeth Schärling, Schemschats Stellvertreterin im Ortsrat, und die CDU-Fraktion sind allerdings für einen Schutzstreifen. „Wir favorisieren aber einen Schutzstreifen auf der südlichen Seite, dort gibt es in Richtung Anderten ja schon Radwege.“ Da sei die Planung „noch nicht zu Ende gedacht“. Bei der Präsentation erster Zwischenergebnisse des Verkehrsentwicklungsplans am nächsten Mittwoch wolle sie dies auch ansprechen.

Behindert Schutzstreifen Ansiedlung von Lebensmittelgeschäft?

Ein Schutzstreifen auf der Nordseite würde auch für die Pläne eines Lebensmittelmarkts im ehemaligen Edeka-Markt Grefe das Aus bedeuten. Denn bislang darf man dort noch vor dem Gebäude auf der Hannoverschen Straße parken. „Diese Chance auf eine Ansiedlung fiele dann weg, das ist ein dicker Negativpunkt“, resümiert Schemschat. Einen Nahversorger wünschen sich so gut wie alle Höveraner, denn im Dorf gibt es nur noch einen Kiosk, weshalb viele zum Einkaufszentrum nach Lehrte-Ahlten fahren.

Von Oliver Kühn