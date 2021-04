Sehnde

Es war ein Novum: Erstmals überhaupt hat die Stadt Sehnde Ende vergangenen Jahres einen Doppelhaushalt für die Jahre 2021/2022 aufgestellt – jetzt hat ihn das Team Kommunalaufsicht der Region Hannover genehmigt. Das hat Bürgermeister Olaf Kruse in der jüngsten Ratssitzung mitgeteilt.

Doch die Genehmigung war kein Selbstläufer: Die Kommunalaufsicht stuft Sehndes Haushaltslage wegen des hohen Defizits und der Rekordverschuldung durch Kreditaufnahmen im zweiten Jahr in Folge als „kritisch“ ein. Da jedoch Überschüsse aus Vorjahren vorhanden sind und es sich bei den vorgesehenen Krediten um Investitionen für Pflichtaufgaben handelt, ging der Doppelhaushalt durch.

Dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben

Für dieses Jahr rechnet die Stadt mit einem Fehlbetrag von rund 5,8 Millionen Euro, im nächsten Jahr klettert dieser sogar auf rund 7,5 Millionen. Auch in den folgenden drei Jahren sehe die Finanzplanung ein Defizit von jeweils rund 2 Millionen Euro vor, erläutert die Region. „Daraus ist festzustellen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Sehnde nicht als gegeben angesehen werden kann“, schreibt Prüfer Sebastian Exner in seiner Stellungnahme.

Dies komme jedoch durchaus öfter vor, sagt Kämmerer Peter Wissmann. Er rechnet erst wieder 2025 mit einem ausgeglichenen Haushalt. „Dann werden nach der mittelfristigen Finanzplanung keine Kredite mehr nötig sein.“ Aber das sei Zukunftsmusik, denn aufgrund der Corona-Pandemie sei die Lage noch schwerer abzuschätzen als üblich.

Allein seit der Corona-Pandemie ist der Haushalt durch Mehraufwendungen etwa für Infektionsschutz sowie durch Mindererträge etwa durch wegbrechende Steuereinnahmen und Kita-Gebühren in Höhe von rund 2,9 Millionen Euro belastet worden. Die Genehmigung sei dennoch erteilt worden, weil aus den Vorjahren noch Überschüsse bestehen, die für die Abdeckung der Defizite eingesetzt werden können, urteilt der Prüfer.

2527 Euro Schulden je Einwohner

Noch deutlicher wird die Verschuldung bei den Investitionskrediten. Derzeit stehen dort nach Angaben der Kommunalaufsicht 27,9 Millionen Euro auf der Sollseite. Für dieses Jahr hat der Rat eine Kreditermächtigung von 1,7 Millionen Euro beschlossen, für das nächste Jahr sogar die Rekordsumme von 30,9 Millionen Euro. „Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung kann die Verschuldung auf 58,9 Millionen Euro bis zum Ende des Jahres 2022 ansteigen“, heißt es. Das entspreche einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2527 Euro.

Die Region hat den Haushalt dennoch genehmigt, da es sich bei den geplanten Investitionen im Wesentlichen um Pflichtaufgaben beim Feuerschutz und den Schulen wie etwa dem Neubau der Ganztagsschule Ilten sowie um notwendige Investitionen in die Infrastruktur handele. Gleiches gelte für die sogenannten Verpflichtungsermächtigungen für geplante Investitionen. In diesem Jahr betragen sie rund 2,26 Millionen Euro, im nächsten Jahr rund 6,96 Millionen Euro. „Wir haben einen Investitionsstau“, resümiert Wissmann.

Darüber hinaus hat der Rat den Höchstbetrag für sogenannte Liquiditätskredite – bei Privatleuten würde man von Dispokredit sprechen – für dieses Jahr auf 10 und für nächstes Jahr auf 12 Millionen Euro beschränkt.

Keine Bedenken gegen Stellenplan

Gegen den Stellenplan hat die Kommunalaufsicht keine Bedenken. Dort werden 16 neue Stellen geschaffen. Lediglich für die Anhebung der Leitungsstelle im Fachdienst Schule, Sport und Kultur muss die Stadt noch eine Arbeitsplatzbeschreibung und eine Dienstpostenbewertung nachliefern.

Der Rat hatte dem Stellenplan nur mit Bauchschmerzen zugestimmt. Darauf müsse man in Zukunft ein deutliches Augenmerk legen, hatte SPD-Fraktionschef Max Digwa gesagt. Auch der Sprecher von Unabhängig für Sehnde (UfS), Hartmut Völksen, nannte die hohen Personalkosten bedenklich. Die CDU/FDP-Gruppe dagegen hatte den gesamten Haushalt ebenso wie die AfD wegen der hohen Verschuldung für die nächsten Generationen als ungerecht abgelehnt.

Die Stadt hatte ihren Stellenplan damit verteidigt, dass von den rund 350 Beschäftigten die Hälfte in der Kinderbetreuung tätig sei und die Verwaltung sonst Öffnungszeiten in Kitas reduzieren müsste. Bedingt durch Corona und die Umsetzung der Digitalisierung in der Stadtverwaltung seien in den nächsten Jahren sogar „deutlich mehr Personalressourcen erforderlich“.

Freiwillige Leistungen auf Prüfstand

Aufgrund der prekären Finanzlage hatte der Rat mit der Verabschiedung des Finanzplans auch ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen, weil ein Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben nicht erreicht werden kann. Damit kommen alle freiwilligen Leistungen der Stadt auf den Prüfstand. So kürzt diese etwa ihren Mitgliedsbeitrag bei der Lebenshilfe um 600 Euro und verzichtet auf neue Spielplatzbeschilderungen in Höhe von 16.000 Euro.

Der Doppelhaushalt war nur mit einer knappen Mehrheit von 18 Jastimmen von SPD, Grünen und UfS gegen die 15 Neinstimmen von der CDU/FDP-Gruppe und der AfD bei einer Enthaltung eines CDU-Ratsherrn zustande gekommen.

Von Oliver Kühn