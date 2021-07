Sehnde

Die Partei Die Linke tritt in Sehnde unter dem Slogan „Für soziale Gerechtigkeit“ mit zwei jungen und zwei älteren Kandidaten zur Kommunalwahl an.

Der parteilose Kfz-Meister und erfahrene Kommunalpolitiker Fritz Wilke (62) aus Ilten führt dabei die Liste im Wahlbereich 2 an. Wilke sitzt aktuell im Rat und bildet seit 2019 mit dem Einzelratsherrn Hartmut Völksen die Gruppe Unabhängig für Sehnde (UfS).

Auf Wilke folgt der Sehnder Tim Weitzel (23), Student der Kultur- und Sozialgeografie. Er steht erstmals für die Linken auf der Kandidatenliste. Für den Wahlbereich 1 treten der bereits seit Jahren parteipolitisch aktive Peter Pohlmann (65), Diplom-Volkswirt aus Wehmingen auf Platz 1 und Christian Holze (32), Informatiker aus der Kernstadt Sehnde an. Holze kandidiert ebenfalls zum ersten Mal für den Sehnder Rat.

Jeder zweite Neubau soll ein Sozialbau werden

Die Linken sehen in Sehnde vor allem beim sozialen Wohnungsbau Handlungsbedarf. Öffentlich geförderte Wohnungen fielen in wenigen Jahren aus der Sozialbindung, so Kandidat Fritz Wilke. „Bezahlbarer Wohnraum auch für Einkommensschwache ist ein Mittel, Armut entgegenzuwirken“, so der Iltener. Ziel sei, dass auch in Sehnde jeder zweite Neubau als Sozialbau errichtet werde.

Die Linken wollen auch die ortsansässigen kleinen und mittelständischen Unternehmen stärker fördern. „Die Ansiedlung des Logistikers Delticom halten wir für einen Schritt in die falsche Richtung. Positiv sehen wir Initiativen, dezentrale Infrastrukturen in den Ortsteilen zu schaffen“, meint Kandidat Peter Pohlmann. Das Klimazentrum in Bolzum, der dortige Dorfladen und das AWO-Servicehaus seien gute Beispiele für eine notwendige Wiederbelebung von Ortschaften, so Pohlmann.

Ausbau der Fahrradwege und wohnortnahe Kita-Plätze

Tim Weitzel hat sich den Klimaschutz auf seine Fahnen geschrieben. Er will sich vor allem für die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und der Fahrradinfrastruktur Sehndes einsetzen. Er fordert „gut ausgebaute Fahrradwege, einen Radschnellweg Lehrte–Hannover mit Anschluss an Sehnde, sowie überdachte und beleuchtete Stellplätze“. Der werdende Familienvater setzt sich zudem für wohnortnahe Kita-Plätze und eine angemessene Personaldecke in den Kinderbetreuungseinrichtungen ein.

Von Patricia Oswald-Kipper