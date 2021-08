Sehnde

Die Skateranlage im Stadtzentrum war lange defekt, ein Unterstand als Treffpunkt auf der Drösewiese wurde abgelehnt, und Popkonzerte sind Mangelware: Was wollen Sie in Ihrer Partei konkret für Jugendliche tun?

Helmut Süß. Quelle: privat

„Die Drösewiese soll als Treffpunkt für Jugendliche und außerschulischer Standort mit der KGS weiterentwickelt werden. Der Bau eines Unterstandes mit Sitzen erfolgt noch in diesem Jahr. Über das Anliegen der KGS einer ,Ausgrabungsstätte‘ wird nachgedacht. Freizeitangebote, die auf der Freifläche am neuen Sportzentrum Sehnde stattfinden sollen, werden mit den Sportvereinen und der KGS geplant. Denkbar ist, dort eine neue Skateranlage zu errichten. Außerdem ist eine Beheizung des Waldbades ab Juli 2021 vorgesehen.“

Helmut Süß, SPD

Manuela König. Quelle: privat

„Die Skateranlage entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und soll durch eine Neugestaltung im Außenbereich des Sehnder Sportzentrums ersetzt werden. Damit entsteht ein zeitgemäßes Freizeitangebot, welches von Kindern und Jugendlichen genutzt werden kann. Wir stellen uns für den Außenbereich der Sporthallen an der Chausseestraße auch eine Art Freilichtbühne vor, um dort einen weiteren Freizeitbereich für Jugendliche in Sehnde zu schaffen.“

Manuela König, CDU

Florian Schuchardt. Quelle: privat

„Im Bereich des neuen Sportzentrum Sehnde an der Chausseestraße werden eine großräumige Skateranlage und Freizeitsportangebote entstehen. Die Drösewiese hat sicher noch Entwicklungspotenzial, besonders als Standort in der Stadtmitte. Im Familienzentrum sollen Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche integriert werden. Corona hat so tolle Angebote wie das ,Snntg-Festival‘ in Wehmingen leider verhindert. Wir befürworten Kunst und Musikmöglichkeiten in Rethmar.“

Florian Schuchardt, Bündnis 90/Die Grünen

Martin Busche. Quelle: privat

„Die Stadt ist kein Konzertveranstalter. Aber sie kann die Infrastruktur schaffen (Plätze, Räume, Abfallbeseitigung), die Anbietern und Initiativen die Möglichkeit bietet, auch in Sehnde öfter Events für Jugendliche zu bieten. Es ist nicht immer eine Frage des Geldes, sondern auch der Fantasie, sich etwas zu überlegen und auch umzusetzen. Für den Treffpunkt an der Drösewiese sollte mit den Jugendlichen ein Konzept erarbeitet werden, an dem sie selber aktiv mitgestalten können.“

Martin Busche, FDP

Wolfgang Ostermeyer. Quelle: privat

„Wir unterstützen das breite Angebot für Jugendliche, das seitens der Stadt Sehnde, ihren Institutionen und vor allem durch die lokalen Vereine und gemeinnützigen Organisationen vorgehalten wird. Wichtig ist der Dialog mit den Jugendlichen zu diesem Thema. Ideal wäre es, dieses Thema mit den Jugendlichen zusammen über die KGS als einzige weiterführende Sehnder Schule voranzubringen. Wir sind für die Einrichtung und den Ausbau kostenfreier Internet-Hotspots in jedem Dorf.“

Wolfgang Ostermeyer, AfD

Christian Holze. Quelle: privat

„Sehnde als ,Familienstadt‘ benötigt Angebote und Treffpunkte für Kinder und Jugendliche. Aber: Spielplätze werden abgebaut, bestehende Anlagen sind oft in schlechtem Zustand, und es fehlen sportliche und kulturelle Angebote für junge Menschen. Sie gilt es auszubauen. Zu voller gesellschaftlicher Teilhabe gehört eine barrierefreie Infrastruktur, zum Beispiel ein kostenloser ÖPNV. Kinder und Jugendliche sollen selbst entscheiden und kommunal ein echtes Mitbestimmungsrecht erhalten.“

Christian Holze, Die Linke

Von Nina Andresen