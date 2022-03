Sehnde

Qualitätskompost verschenkt das Team der Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) auf dem Kompostmarkt. Der wertvolle Naturdünger dient nach Angaben von Aha als Komponente für einen gesunden Boden mit Nährstoffen – das bedeutet die perfekte Grundlage für Blütenfülle und frisches Gemüse.

Am Dienstag, 5. April, kann jeder Hobbygärtner, von 14 bis 18 Uhr auf dem Schützenplatz in Sehnde an der Chauseestraße vorbeikommen, um seine heimische Gartenerde mit dem Qualitätskompost aufzubessern. Mitzubringen sind eine Schaufel, ein Behälter und eine Transportmöglichkeit.

Aufgrund der Corona-Maßnahmen entfällt der Verkauf von Blumen- und Pflanzenerde. Zudem beschränkt sich die persönliche Beratung auf ein Minimum, heißt es in der Ankündigung.

Von Antonia Grodd