Sehnde

Der CDU-Stadtverband Sehnde hat seine Kandidaten für die Regionsversammlung am 12. September nominiert. Mehr als 30 Mitglieder haben in der Scheune von Karl Busch in Ilten unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln Konrad Haarstrich aus Dolgen zu ihrem Spitzenkandidaten gewählt. Darüber hinaus wurden Manuela König und Heike Benecke aus Ilten sowie Marco Gerhard Schinze-Gerber aus Sehnde als weitere Kandidaten für das Regionsparlament gekürt.

„Über das Vertrauen und die Unterstützung der Sehnder CDU-Mitglieder freue ich mich“, sagte Konrad Haarstrich, der bereits seit 2004 als Regionsabgeordneter im Einsatz ist. Der 72-Jährige hat langjährige politische Erfahrung und gehört etwa seit 30 Jahren dem Sehnder Rat an, ist seit 29 Jahren Ortsbürgermeister von Dolgen, Evern und Haimar und sitzt zudem seit 1991 in diversen Ausschüssen. Erst kürzlich hatte sich Haarstrich darüber beklagt, dass der Umgangston der Politiker rauer geworden sei.

Lesen Sie auch: Das müssen Sie für die Kommunalwahl in Sehnde wissen

Mehr Kandidaten als Listenplätze

Auf den weiteren Plätzen folgen Heike Benecke, die ebenfalls seit langen Jahren im Rat und im Ortsrat Ilten vertreten ist sowie erstmals Manuela König, die neu gewählte Vorsitzende der Jungen Union Sehnde. Auch Marco Gerhard Schinze-Gerber tritt das erste Mal an. Der Stadtverbandsvorsitzende Lutz Lehmann zeigte sich erfreut darüber, dass sich mehr Kandidaten um einen Platz in der Regionsversammlung beworben haben, als Listenplätze für Sehnde zur Verfügung stehen.

Die endgültige Liste für den Wahlkreis Sehnde, Laatzen und Pattensen stellen rund 200 Delegierte Anfang Mai auf.

Oliver Kühn