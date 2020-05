Sehnde

Eigentlich wollte der Kulturverein Sehnde am Sonnabend mit einem Livekonzert im Bonhoeffer-Haus in die nächste Spielzeit starten – doch wegen der Corona-Pandemie ist dieser Auftritt wie etliche andere Veranstaltungen in der Region Hannover abgesagt worden. Dafür spielt die lange im Voraus gebuchte Band online live: Die Juke Joint Bastards sind am Freitag, 15. Mai, ab 20.30 Uhr auf der Internetplattform welcome-home.de zu sehen und zu hören.

Die Plattform bietet unter dem Motto „local players in concert“ Livestreams von Konzerten an. Die Reihe wird von der Region Hannover organisiert, um regionale und freischaffende Künstler in Zeiten abgesagter Konzerte und entsprechend wegbrechender Einnahmen zu unterstützen. Bei Bands bis zu vier Personen erhält jeder Musiker 300 Euro je Auftritt. Die Juke Joint Bastards gehören dazu und müssen so nicht ganz auf ihre Gage verzichten.

Verein hält Verträge aufrecht

Für den neuen Vorsitzenden des Kulturvereins, Jörg Baumgarten, ist gleich seine erste Saison eine echte Herausforderung. Der Sehnder ist erst seit Dezember im Amt, nachdem er sich spontan für eine Kandidatur zur Verfügung stellte, weil dem Verein sonst die Auflösung gedroht hätte. Auch wenn der Auftakt der neuen Spielzeit nun ganz anders sei als geplant, wolle er die Saison noch nicht aufgeben. „Auch wenn wir noch nicht wissen, wie es weitergeht.“ Das Programm von September bis Mai nächsten Jahres stehe aber schon, auch die Verträge seien bereits geschlossen. „Diese wollen wir auch aufrecht erhalten“, betont Baumgarten. Für ausgefallene Veranstaltungen suche man nach Ersatzterminen.

Selbst die beliebten Theaterfahrten Ende des Jahres nach Hildesheim könne man noch nicht fest planen. Aus diesen Gründen der Unsicherheit habe man auch noch kein Programm veröffentlicht und keine Flyer gedruckt. Denn wie es im August nach einer möglichen Lockerung für Veranstaltungen aussehe, könne noch niemand sagen.

Von Oliver Kühn