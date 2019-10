Höver

Die „Frösche“ sind in der Kindertagesstätte Höver angekommen. Zum 1. August schon hatte die gleichnamige neue Krippengruppe mit zehn Kindern im Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde direkt neben der Kita den Betrieb aufgenommen. Am Dienstag wurde sie auch ganz offiziell eingeweiht – nach fast zwei Jahren Planungszeit. Insgesamt gibt es in der Kita in Höver nun 90 Betreuungsplätze: 25 in zwei Krippengruppen, 65 in drei Kindergartengruppen. Etwa 40.000 Euro hat die Stadt Sehnde in den Umbau des Gebäudes gesteckt, dazu noch einmal 20.000 Euro in das Mobiliar.

„Wir Fröschelein, wir Fröschelein, wir sind ein lustiger Chor. Wir haben ja, wir haben ja, kein Schwänzlein und kein Ohr“: Mit diesem munteren Lied begrüßten die Kitakinder der Mäusegruppe die Neuankömmlinge. Auch Sehndes Bürgermeister Carl Jürgen Lehrke war gut gelaunt: „Wir freuen uns, heute hier die Einweihung feiern zu können.“ Dann nahm er die Gäste – Eltern und Vertreter aus Politik und Verwaltung – mit auf eine kleine Zeitreise. Vor mehr als 40 Jahren sei die Kindertagesstätte in Höver eröffnet worden. „Mit einer Gruppen und einer Betreuungszeit bis 12 Uhr“, sagte Lehrke.

Zur Galerie Zehn kleine „Frösche“ tummeln sich seit August in der Krippengruppe im Gemeindehaus direkt neben der Kindertagesstätte. Nun wurde diese auch offizielle eingeweiht. Mit Lieder, Kuchen und viel Besuch.

Das reiche, so der Bürgermeister, heute definitiv nicht mehr: „An den Bedürfnissen hat sich viel geändert.“ In der Tat: Die Krippenkinder in Höver werden von 8 bis 14 Uhr betreut, zusätzlich gibt es Sonderdienste von 7 bis 8 Uhr und von 14 bis 15 Uhr. Laut Gruppenleiterin Nicole Krüger nutzen die Eltern von fünf der zehn Kinder die verlängerte Öffnungszeit. „Wir haben im Krippenbereich aktuell eine Abdeckung von 60 Prozent, streben mittelfristig aber 80 Prozent an “, sagte Katharina Strauß, Leiterin des städtischen Fachdienstes Kindertagesstätten und Jugend.

Kirchengemeinde begrüßt Nutzung durch Krippe

Dass die neue Krippengruppe in den bis vor zwei Jahren von der Elterninitiative Kinderinsel genutzten kirchlichen Räumen eingerichtet werden konnte, sei „eine gute Lösung“, sagte Lehrke. Die unmittelbare Nähe zur Kita sei ideal. Zudem sei der Gemeinderaum auch bisher schon als Bewegungsraum genutzt worden war. „Wir freuen uns, dass hier endlich wieder Leben eingezogen ist“, betonte auch Kirchenvorsteherin Ortrud Holaschke. Der Umstand, dass die Räume sowohl von der Krippe als auch von der Gemeinde genutzt werden, habe eine detaillierte Planung nötig gemacht, betonte Fachdienstleiterin Fischer.

So erfolge die Reinigung der Räume morgens, da nachmittags beispielsweise noch Konfirmandenunterricht stattfindet. Dass das behindertengerechte WC unbedingt erhalten bleiben sollte, war eine Herausforderung. Mit einer entfernbaren Wand wird verhindert, dass die Kleinen den dem WC herumspielen. Statt eines fest installierten Wickeltisches, der die Nutzung der Toilette für Gemeindeveranstaltungen unmöglich gemacht hätte, gibt es nun einen speziell angefertigten Wickelwagen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Kirche und Krippe in Höver teilen sich die Räume

Stadt bietet Mentorenprogramm für Kita-Leitungen

Stadt baut Sprachförderung aus

Von Sandra Köhler