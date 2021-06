Sehnde

„Südtorfeld“, „Maschwiese Nord“, „Keramische Hütte“: Das sind die drei neuen Baugebiete, die die Stadt entwickeln will – insgesamt etwa 14,5 Hektar, so viel wie 20 Fußballfelder. Doch im Stadtentwicklungsausschuss wurde, nicht zuletzt im Gefolge der Diskussion um das Gewerbegebiet Sehnde-Ost, Kritik an der damit einhergehenden Flächenversiegelung und auch an der Geschwindigkeit laut. „Wenn wir bei einer Entwicklung von 100 weiteren Einwohnern pro Jahr bleiben wollen, ist das derzeit zuviel“, urteilte Sebastian Fischer (CDU). „Wir haben in zwei Jahren 30 Hektar versiegelt.“ 

Man müsse nachfolgenden Generationen auch die Möglichkeit zur Gestaltung vererben. Die Christdemokraten hatten deshalb noch Beratungsbedarf angemeldet, am Donnerstagabend entscheidet der Rat endgültig. Das mit 0,8 Hektar kleinste Baugebiet ist das Gelände der ehemaligen Keramischen Hütte an der Peiner Straße, wo bis zu 180 Wohneinheiten entstehen sollen. Das Baugebiet Maschwiese Nord, dass die im „Masch-Höfe“-Viertel bereits begonnene Wohnbebauung fortsetzen soll, umfasst rund zwölf Hektar.

„Das Tempo ist zu groß“

Sehndes Naturschutzbeauftragte Daniela Liskow monierte, dass zur Wohnbebauung und der geplanten Kita auch noch Straßen und andere Verkehrsflächen hinzukämen. „Wir verbrauchen zuviel Fläche, das ist kein nachhaltiges Bauen und es geht zu schnell.“ Deshalb sollte der Investor mehrere städtebauliche Varianten vorlegen. Ähnlich äußerte sich Bernd Ostermeyer (CDU): „Das Tempo ist zu groß, zu viele Flächen werden zu schnell entwickelt.“ SPD-Fraktionschef Max Digwa nannte es dagegen Sehndes „beste zentrale Fläche“, für die man ein Signal zur Entwicklung setzen müsse.

Fachdienstleiter Godehard Kraft verteidigte die Bebauung: „Das ist eine nachhaltige innerstädtische Verdichtung, nicht auf der grünen Wiese und nah am Bahnhof und dem öffentlichen Nahverkehr.“ Zudem hole die Stadt damit die geringere Siedlungsentwicklung der vergangenen Jahre nach.

Verdichtung im Zentrum

Eher unproblematisch wurde die Entwicklung des „Südtorfelds“ zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Nordstraße in Sehndes Zentrum bewertet. Dort entstehen auf 1,75 Hektar in drei Punkthäusern 79 Zwei- bis Vierzimmer-Wohnungen auf vier Etagen und eine Kindertagesstätte mit sechs Gruppen. Das sei eine Baufläche in städtebaulich hochwertiger innerörtlicher Lage, urteilt die Stadt. Der Etagen-Wohnbau sei gut, wenn „wir weniger Fläche versiegeln wollen“, sagte Digwa. Dem stimmten auch die anderen Ausschussmitglieder zu.

Die Neubauten CO2-neutral zu gestalten, wie Holger Klinkert vom Naturschutzbund Sehnde anregte, sei aber nicht möglich, sagte Investor Dirk Berkefeld: „Wir sind schon am äußersten Limit, sonst rechnet es sich nicht und wir hätten Kaltmieten von 15 Euro.“

Von Oliver Kühn