Die Kröten stehen in den Startlöchern: Wenn die Witterung milder wird, beginnen die Amphibien wieder mit der Wanderung zu ihren Laichgewässern. In Sehnde sorgen auf der Kreisstraße 143 zwischen Bilm und Wassel ein Fangschutzzaun und Tempo 50 für mehr Sicherheit, in Wehmingen und Höver werden Straßen gesperrt.