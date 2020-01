Rethmar

Comedy und Livemusik werden auch in diesem Jahr im Kornspeicher des Gutshofs Rethmar geboten. Der Reigen des Veranstaltungen für das erste Halbjahr beginnt am Freitag, 24. Januar, um 20 Uhr: Lutz von Rosenberg Lipinsky gastiert mit seiner Solo-Stand-up-Show „Demokratur – oder die Wahl der Qual“.

Autor, Kabarettist, Comedian, Moderator und Regisseur: Der gebürtige Gütersloher ist vielfältig und hat langjährige Bühnenerfahrung. „ Deutschlands lustigster Seelsorger“, wie der Veranstalter den 2010 in den Ausschuss Kunst & Kultur des Deutschen Evangelischen Kirchentages Berufenen nennt, sorgt sich seit 1984 auf unterhaltsame und intelligente Weise um die deutsche Seele. Los ging alles mit dem Ensemble Die Spiegelfechter. Mittlerweile ist er bei Soloprogramm Nummer zwölf angekommen, schreibt nebenher seit 2006 Fußballkolumnen im „ Hamburger Abendblatt“ und im „Kicker“, moderierte beziehungsweise moderiert bei Radio Hamburg, den „Quatsch-Comedy-Club“ in Berlin und Hamburg, bei „Nightwash on tour“ und war auch bereits im GOP in Hannover zu erleben.

Jörg Knör präsentiert seine Jahr-100-Show

Tags darauf, am Sonnabend, 25. Januar, geht es gleich weiter mit Livemusik bei freiem Eintritt mit It’s M.E. um 20 Uhr. Das Duo spielt eine Melange aus Blues, Soul, Jazz, Pop und Rock. Humorvoller Höhepunkt des Halbjahresprogramms ist der Auftritt von Jörg Knör am Freitag, 7. Februar, um 20 Uhr. Bei seiner „Jahr-100-Show“ feiert der Entertainer mit seinem Publikum gleich zwei runde Ereignisse: seinen 60. Geburtstag und seine 40-jährige Showkarriere. Zu sehen gibt es die Highlights aus vier Jahrzehnten Künstlerleben und das Beste aus 16 Soloprogrammen, inklusive der lustigsten Erlebnisse, die der Bambi-Preisträger mit Prominenten hatte.

Der King of Klezmer kommt

Livemusikfans kommen am Sonnabend, 28. März, um 20 Uhr wieder auf ihre Kosten – bei freiem Eintritt. Das Duo Pressure & Tuthill hält neben vielen Rock- und Popklassikern auch einige Oldies sowie irische Songs bereits. Kein Wunder also, dass die Musiker in zahlreichen Irish Pubs der Umgebung regelmäßig für gute Stimmung sorgen.

Giora Feidman (Mitte) und das Rastrelli Cello Quartett spielen Beatles-Songs und Klezmer-Lieder. Quelle: Christian Debus

„Klezmer meets Beatles“: Unter diesem Motto steht das Gastspiel von Feidman und dem Rastrelli Cello Quartett am Donnerstag, 23. April, um 20 Uhr. Der 83-jährige Feidman ist ein musikalischer Weltstar und wird als King des Klezmer bezeichnet, einer aus dem Judentum stammende Volksmusiktradition. Seine oscarprämierte Filmmusik in „ Schindlers Liste“ machte Feidman weltberühmt. Außer bekannten Werken der Beatles gibt es im Kornspeicher also auch Meisterwerke der Klezmermusik zu hören.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Gutshof Rethmar, Gutsstraße 16, in den Vorverkaufsstellen von HAZ und NP an der Poststraße in Burgdorf und der Zuckerpassage in Lehrte sowie im HAZ/NP-Online-Ticketshop.

Von Sandra Köhler