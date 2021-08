Rethmar

Es ist schon ein spezielles Hobby. Heinrich Peyers fährt seit 20 Jahren regelmäßig am Peiner Hafen vorbei und sammelt dort liegengelassenen Schrott ein – und fertigt daraus dann Kunstwerke. „Die Künstler waren aber eigentlich die Baggerfahrer, die immer wieder über die Stücke drüber gefahren sind“, sagt der Peiner bescheiden. Der 66-Jährige hat über viele Jahre am Peiner Hafen weggeworfene Metallreste gesammelt und zeigt sie nun bei der Ausstellung „Kunst aus Peiner Hafenschrott“ im Regional-Museum Sehnde auf dem Gutshof Rethmar.

Kunst in Känguru-Form

Die gefundenen Stücke werden durch das Arrangieren verschiedener Schrottteile zu Kunstwerken. In der Mitte des Erdgeschosses im Regional-Museum etwa steht eine Skulptur aus Stahl- und Metallresten. In einer anderen Vitrine liegt ein Stück Metall, das in seiner Form an ein Känguru erinnert.

Peyers Credo lautet „Wer suchet, der findet“ – und so hat auch er über 20 Jahre alles Mögliche am Peiner Hafen gefunden. Beruflich hatte der Medizintechniker nie mit dem Hafen zu tun. Aber er sei aus Interesse regelmäßig mit dem Rad vorbeigekommen. „Dort habe ich die Reste aufgesammelt, die beim Transport vom Kanalschiff auf das Land aus den Containern fielen oder herübergeweht wurden.“

50 Kunstwerke und viele Fotos

„Nicht ich bin der Künstler, sondern der Baggerfahrer, der dort viele Male drüber gefahren ist“: Auch diese Blechdose hat Heinrich Peyers am Peiner Hafen entdeckt. Quelle: Leona Passgang

Rund 50 Kunstwerke befinden sich in der Sammlung des 66-Jährigen. In der Ausstellung hat er sie nach verschiedenen Themengebieten unterteilt. Darüber hinaus zeigt er auf vielen Fotos, wie der Peiner Hafen früher einmal aussah. Seit einem Kranunglück 2004 habe sich dort vieles verändert. „Er hat an Charme verloren“, bedauert Peyers. Alle Fotos habe er in seinem privaten Fotostudio entwickelt.

Die Besucherinnen und Besucher haben bei der Ausstellungseröffnung aber vor allem über die Skulpturen gestaunt. Im Gespräch erklärte Peyers den Gästen, was es mit den einstigen Schrottteilen auf sich hatte, und wie es zu den Kunstwerken gekommen ist. Oftmals lässt er die Stücke, wie sie sind, damit sie ihre Originalität behalten. In einigen Fällen habe er gefundene Stücke aber auch aneinander geschweißt, leicht abgeschliffen oder einfach aufeinander gesteckt. „Man findet immer etwas“, sagt der erfahrene Schrottsammler.

Besucherinnen und Besucher der Ausstellung staunten nicht nur über die Kunstwerke, sondern auch über die Fotos des Peiner Hafens. Quelle: Leona Passgang

Regional-Museum erster Ausstellungsort

Dass im Regional-Museum jetzt ausgerechnet Schrott ausgestellt wird, ist ein Zufall. Eigentlich wollte Peyers auf dem Gutshof Rethmar seine Medizin- und Spionagesammlung ausstellen. Doch aufgrund einer aktuellen Ausstellung im DDR-Museum in Berlin konnte er die Sammlung in Rethmar (noch) nicht zeigen. Aus diesem Grund habe er sich entschieden, seine gesammelten Werke des Peiner Hafens in Sehnde auszustellen – und das war gleich ein Novum. „Es ist das erste Mal, dass ich eine Ausstellung mit den Stücken mache“, sagt der 66-Jährige.

Die Ausstellung im Regionalmuseum läuft noch bis zum 28. November. Interessierte können sich die Stücke jeden Sonntag sowie an Feiertagen jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Telefon (0 51 38) 98 51 anschauen.

Von Leona Passgang