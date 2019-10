Bilm

An manchen Stellen wird es in Bilm ganz schön eng. So sehr, dass die Landwirte und die Straßenreinigung mit ihren Fahrzeugen nicht mehr durchkommen. Der Grund: Parkende Autos verengen die Fahrbahn. Abhilfe könnte an den gravierendsten Stellen ein Parkverbot bringen. Das zumindest hält der Ortsrat nun für sinnvoll.

Zugeparkte Straßen stören Bauern und Kehrmaschine

Eine ausgesprochen neuralgische Stelle ist für Ortsbürgermeister Bernd Ostermeyer ( CDU) die Straße Kleifeld. Dort sind an der Einmündung zur Freienstraße vor Kurzem zwei Mehrfamilienhäuser entstanden. Und das wirkt sich aus. Parken Anwohner oder deren Besucher auf der Straße, verschmälert sich diese stark. Das bringe große Nachteile mit sich, da dies laut Ortsbürgermeister die Hauptzuwegung zu den landwirtschaftlichen Betrieben und zu einem Reitstall sei. „3,50 Meter Breite brauchen die landwirtschaftlichen Fahrzeuge. Wenn dort aber seitlich jemand parkt, misst die Fahrbahn nur noch weniger als drei Meter“, klagt Ostermeyer. Auch auf die Straßenreinigung wirkten sich die zugeparkten Straßen aus. „Die Kehrmaschine kann an manchen Stellen gar nicht sauber machen, weil dort immer Autos stehen.“

Sieben landwirtschaftliche Höfe gibt es noch in Bilm. Um die Arbeit der Bauern in Zukunft nicht zu behindern, soll an manchen Stellen das Parken verboten werden. Die Stadt soll nun prüfen, ob stellenweise Parkverbote in Bilm möglich sind. Hinsichtlich der Straßenreinigung könnte nach Meinung der Ortspolitiker ein vorübergehendes Halte- und Parkverbot Abhilfe schaffen. „Ob das wirklich machbar ist, muss die Stadt Sehnde erst prüfen“, sagt der Ortsbürgermeister.

Von Sandra Köhler