Sehnde

Aktionsreiche Herbstferien verspricht der Kinder- und Jugendtreff (KiJu) der Stadt Sehnde auch dieses Jahr: In der zweiten Ferienwoche bieten die Organisatoren neben der verlässlichen Ferienbetreuung noch verschiedene Ausflüge an. Die Stadt lädt alle jungen Menschen ein, sich anzumelden und mitzumachen. Aber Achtung: Drei Aktionen sind nur für Mädchen.

Für alle Interessierten ab neun Jahren geht es am Dienstag, 26. Oktober, in den Trampolinpark Superfly nach Hannover. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 6 Euro.

Die Mädchen-Aktionstage starten am Montag, 25. Oktober, mit einem Besuch des Wasserparadieses in Hildesheim. Diese Aktion kostet 6 Euro. Am Mittwoch, 27. Oktober, folgt dann das Lasertag-Spielen im LaserSports Hannover für alle Mädchen ab zehn Jahre. Dies kostet 12 Euro. Am letzten Tag, Donnerstag, 28. Oktober, findet eine Nähwerkstatt im Kinder- und Jugendtreff statt. Im Teilnahmebeitrag von 3 Euro ist auch ein Snack enthalten.

Lesen Sie auch Sehnde: Ferienpass-Koordinatorin Sabine Kramann geht in den Ruhestand

Fahrkarten müssen besorgt werden

Für alle Aktivitäten außer der Nähwerkstatt benötigen die Kinder außerdem eine Fahrkarte. Diese müssen die Familien selbst besorgen. Anmeldeschluss für alle Aktionen ist Freitag, 22. Oktober. Anmelden können sich Interessierte vor Ort im Kinder- und Jugendtreff, Am Papenholz 10, telefonisch unter (0 51 38) 30 30 oder per E-Mail an jfzhsehnde@htp-tel.de. Auch in der verlässlichen Ferienbetreuung der Stadt sind in beiden ferienwochen noch freie Plätze. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 80 Euro pro Woche.

Von Marie Pinkert