An der Kreuzung aus B 65 und Lehrter Straße, mitten in Sehnde, ist es am Donnerstagnachmittag beinahe zu einem furchtbaren Unfall mit einem abbiegenden Lastwagen gekommen. Ein neunjähriger Junge, der mit seinem Roller geradeaus die Kreuzung überqueren wollte, konnte vor dem schweren Fahrzeug gerade noch zur Seite springen. Der Roller wurde überfahren und zerstört, das Kind blieb unverletzt. Der Lkw-Fahrer hatte den Jungen nach eigenen Angaben nicht gesehen. Möglicherweise hatte sich der Neunjährige mit seinem Roller im sogenannten toten Winkel des Lastwagens befunden – jenem Bereich, den ein Fahrer beim Blick in den Seitenspiegel nicht einsehen kann.

Der Vorfall geschah gegen 15.45 Uhr. Der 43-Jährige am Steuer des Lastwagens bog von der Peiner Straße aus nach rechts in die Lehrter Straße (B 443) ab – und bemerkte dabei offenbar nicht einmal die Kollision mit dem Roller des Kindes. Er setzte seine Fahrt zunächst fort. Eine Zeugin des Unfalls fuhr dem Lastwagen hinterher und stoppte den Fahrer. Die Frau rief auch die Polizei, die gegen den 43-Jährigen jetzt wegen Unfallflucht ermittelt. Der Lastwagenfahrer gab bei einer ersten Befragung an, er habe den Unfall mit dem Roller nicht wahrgenommen.

Sprung vom Roller bewahrt Jungen vor Zusammenstoß

Ein Sprecher des Polizeikommissariats Lehrte betonte am Freitagmittag, dass der beherzte Sprung vom Roller wohl den Jungen vor schlimmen Folgen bewahrt hat. „Wäre das Kind mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, wäre die Sache wohl böse ausgegangen“, sagte er.

Immer wieder kommt es zu schweren Abbiegeunfällen, bei denen Lastwagenfahrer Fußgänger übersehen, die sich rechts von ihrem Fahrzeug befinden. Besonders schlimme Folgen hatte das im Januar an der Mielestraße in Lehrte, wo ein elfjähriges Mädchen von einem Lastwagen überrollt wurde und noch an der Unfallstelle starb. Im November 2018 hatte es auch in Burgdorf einen folgenschweren Abbiegeunfall mit einem Lastwagen gegeben. Dabei wurde eine 16-Jährige getötet.

