Höver/Ahlten

Das Bürgerforum Umwelt und Sicherheit hat seine Kampfansage wahr gemacht: Der Verein aus Ahlten hatte rechtliche Konsequenzen angekündigt, falls das Zementwerk Holcim im Nachbarort Höver weiterhin so viel Ammoniak ausstoße und Grenzwerte nicht einhalte. Weil das Gewerbeaufsichtsamt (GAA) Hannover dem Unternehmen im Juli vergangenen Jahres dennoch eine Ausnahmegenehmigung erteilt hatte, hat das Bürgerforum nun gegen die Behörde Klage eingereicht.

Das Gericht habe den Eingang der Klage bestätigt. „Unser Rechtsanwalt hat Akteneinsicht beantragt und wird danach die detaillierte Klagebegründung fertigstellen“, erklärt Siegmar Grünewald, Vorsitzender des Bürgerforums. Für den Streit vor Gericht habe der Verein mit rund 6500 Euro jetzt genügend Geld zusammen. Seit der Gründung im März 2019 zählt die Initiative rund 40 Mitglieder, es gibt zudem rund 350 finanzielle und mentale Unterstützer.

Ammoniakausstoß hat zugenommen

Das Bürgerforum wehrt sich mit der Klage gegen mutmaßlich umweltschädigendes Verhalten des Zementwerks. Grünewald hatte im Umweltausschuss in Lehrte Emissionswerte präsentiert, die über den gesetzlich erlaubten Werten lagen. Demnach habe Holcim die vierfache Menge an Ammoniak, die 20-fache Menge an Kohlenmonoxid, das Dreifache an Kohlenwasserstoff und das Achtfache an Schwefeldioxid ausgestoßen. Vor allem der Ausstoß von Ammoniak habe in den vergangenen Jahren zugenommen. Die Ursache ist laut Bürgerforum eine mutmaßlich veraltete Abgasanlage.

Holcim selbst bestreitet die erhöhten Ammoniakwerte nicht. Anstatt in eine neue, rund 10 Millionen Euro teure Filteranlage zu investieren, hat das Werk beim Gewerbeaufsichtsamt einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung gestellt und diese Mitte Juli vergangenen Jahres auch bekommen. „In einer Stellungnahme hat die Behörde Häufigkeit und Ausmaß der Überschreitungen als vernachlässigbar eingestuft und die Genehmigung für Holcim passend gemacht“, meint Grünewald.

Behörde sieht keinen Handlungsbedarf

Das Gewerbeaufsichtsamt hatte indes erklärt, es habe innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen gehandelt. In der neuen Anordnung sei nun nicht mehr der einzelne, tägliche Ammoniakwert ausschlaggebend, sondern ein über einen bestimmten Zeitraum errechneter Mittelwert.

Klebrige Masse auf Autos und Häusern: Ende vergangenen Jahres ist es in Höver zweimal zu Staubaustritten gekommen. Quelle: Privat

Das Bürgerforum wirft dem Gewerbeaufsichtsamt zudem vor, auch nach den jüngsten Verschmutzungen keinen Handlungsbedarf zu sehen. Ungewollte Staubaustritte im Werk Höver hatten im Oktober und Dezember 2020 eine klebrige Schicht auf Häusern und Autos in Höver und vor allem in Ahlten hinterlassen. „Aber die Behörde bleibt dabei, dass die Filteranlage dem Stand der Technik entspricht und eine neue Anlage nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erfüllbar wäre – wir sehen das als Gewinnmaximierung auf Kosten der Gesundheit der Bürger“, sagt Grünewald.

Lesen Sie auch: Stinkt es in Ahlten – und ist das ungesund? Holcim diskutiert mit Bürgern über Ammoniakausstoß

Klage hat Holcim überrascht

Dass das Bürgerforum jetzt klagt, hat bei Holcim laut Werksleiter Stephan Hinrichs für Überraschung gesorgt. Im Umweltausschuss hatte Hinrichs betont, dass Holcim bei der Abgasentwicklung die gesetzlichen Anforderungen erfülle und über die dafür nötige Technik verfüge. Das Unternehmen sei zudem stets zum Dialog bereit gewesen und habe sowohl dem Bürgerforum als auch dem Ortsrat Ahlten sowie Lokalpolitikern am runden Tisch Rede und Antwort gestanden. Die Klage bedeutet für Hinrichs, dass „das Bürgerforum wohl nicht mehr diskutieren wolle“, was schade sei.

Grünewald zeigte sich indes enttäuscht, dass Hinrichs – er ist seit März neuer Werksleiter in Höver – sich noch nicht persönlich beim Bürgerforum vorgestellt habe. Er sei von seinem Vorgänger wohl nicht ausreichend über die derzeitige Situation informiert worden. „Weil Bürgerforum und Holcim unterschiedliche Rechtsauffassungen vertreten, ist eine fristgerechte Klage jetzt der normale Weg“, sagte Grünewald.

Auch Thoralf Jahn, Dezernatsleiter im Gewerbeaufsichtsamt Hannover, hat den Eingang der Klage bestätigt: „Wir sind vom Gericht aufgefordert, den Vorgang darzulegen – mehr passiert derzeit noch nicht.“

Von Katja Eggers