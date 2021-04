Sehnde/Ahlten

Diese Entdeckung hat eine Sehnderin sprachlos gemacht. Die 57-Jährige arbeitet im Edeka-Markt in Ahlten an der Straße Mergelfeld. Am Sonnabendmorgen stellte sie ihren grünen VW Lupo gegen 6.45 Uhr zum Arbeitsbeginn auf dem dortigen Parkplatz ab. Doch als sie nach ihrem Feierabend gegen 15.20 Uhr wieder nach Hause fahren wollte, stellte sie fest, dass Unbekannte den Katalysator ihres Autos ausgebaut und gestohlen hatten. Das Polizeikommissariat Lehrte schätzt den Schaden auf rund 200 Euro. Bislang gibt es keine Zeugen des Diebstahls.

Wer weitere Angaben machen kann wird gebeten, sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 auf der Lehrter Wache zu melden.

Von Oliver Kühn