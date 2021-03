Am 19. April beginnen auch in Lehrte und Sehnde die Abiturprüfungen. Wegen Corona stehen sie unter besonderen Vorzeichen und verlangen noch akribischere Vorbereitungen als sonst. Das Gymnasium in Lehrte lässt die Reifeprüfungen wegen der Abstandsregeln sogar im Kurt-Hirschfeld-Forum schreiben.