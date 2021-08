Sehnde/Köthenwald

Die Dorfgärtnerei in Ilten, das Kassenhäuschen und der Kiosk am Sehnder Waldbad, Vereinsheime in Ilten und Ahlten und das Kaffeehaus am Rand von Sehnde: All diese Orte sind in den vergangenen Wochen Schauplätze von Einbrüchen gewesen, bei denen der Täter kaum nennenswerte Beute machte und wieder verschwand. Jetzt scheint die Einbruchsserie geklärt. Ein 36 Jahre alter Patient des Klinikums Wahrendorff gab die Taten am Donnerstag zu. Schon am Freitag sollte er dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Umstände, die zur Aufklärung Einbrüche führte, muten genauso seltsam an wie die Taten selbst. Die Polizei war am Donnerstag zum Klinikum gerufen worden, weil in der Nacht zuvor jemand in ein Verwaltungsgebäude eingestiegen war. Dort hatte der Eindringling Schränke aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Also die Beamten die Angelegenheit zu Protokoll nahmen, meldete sich ein Mitarbeiter des Klinikpersonals bei ihnen und nannte den 36-jährigen Patient als Verantwortlichen. Der Mann, der sich freiwillig in dem psychiatrischen Krankenhaus behandeln lässt, hatte dem Pfleger kurz zuvor die Tat gestanden.

36-Jähriger gibt etliche Einbrüche zu

In der anschließenden Vernehmung gab der 36-Jährige eine ganze Reihe von weiteren Einbrüchen zu. Laut gemeinsamer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und des Lehrter Polizeikommissariats ergab sich dringender Tatverdacht für acht Taten in den vergangenen Wochen. Es stünden aber noch Ermittlungen zu weiteren Einbrüchen an, sagte ein Sprecher des Kommissariats am Freitag.

Die Einbruchsserie hatte der Polizei Rätsel aufgegeben. Denn mitunter war der Täter dabei völlig unorthodox vorgegangen. In einem Fall erbeutete er gerade mal 15 Euro, in einem anderen nahm er nur Süßigkeiten an sich, und in einem dritten biss er einmal von einer Brezel ab, ließ diese dann aber liegen und verschwand ohne Beute.

Drei Taten im Sehnder Waldbad

Im Sehnder Waldbad hatte es innerhalb eines Monats gleich drei Einbrüche gegeben. Zweimal war dabei der erst im Juni neu eröffnete Kiosk das Ziel, einmal das Kassenhäuschen, in dem auch ein Tresor geknackt wurde. Einmal fand die Polizei am Tatort einen Schlüssel, der offenbar zuvor bei einem Einbruch ins nicht weit entfernte Vereinsheim von SuS Sehnde entwendet worden war.

Die Taten bei SuS, am Waldbad-Kiosk und dem Kaffeehaus an der Chausseestraße hatten sich Anfang August innerhalb von nur einer Nacht abgespielt. Wenige Tage später suchte der 36-Jährige dann die Vereinshäuser der TSG Ahlten sowie des MTV Ilten heim. Die Polizei hatte stets Zusammenhänge zwischen all diesen Taten vermutet.

Von Achim Gückel