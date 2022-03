Sehnde

Der Frühling ist da: Damit beginnt auch wieder die Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit von Tieren. Daher müssen Hundebesitzer ihre Vierbeiner von Freitag, 1. April, bis einschließlich 15. Juli im Wald und in der freien Landschaft an der Leine führen. Zu diesen Flächen zählen auch Waldstücke in bebauten Ortsteilen sowie dazugehörige Wege und Gewässer. Die Leinenpflicht gilt nicht für ausgebildete Blindenhunde und Hunde, die zur rechtmäßigen Jagdausübung, als Rettungshunde oder von der Polizei, dem Bundesgrenzschutz und dem Zoll eingesetzt werden.

Hunde strömen Raubtiergeruch aus

Hunde strömten für die Tiere einen „Raubtiergeruch“ aus und störten brütende Vögel wie Rebhühner, Enten und Fasane bereits allein durch ihre Anwesenheit, sagt Bianca Frey, Leiterin des städtischen Fachdienstes Ordnung und Recht. Jungtiere, die sich in der Nähe von Hunden aufhielten, wenn diese etwa ihre Nase ans Gelege legen, würden dann nicht mehr von den Elterntieren angenommen. Zudem macht die Stadt darauf aufmerksam, dass Wild bereits auf große Entfernungen auf Hunde reagiere.

Mit den Maßnahmen zur Leinenpflicht wolle das Land Niedersachsen freilebende Tiere schützen und damit die zurückgehenden Bestände erhalten, erläutert Frey. Denn diese gingen etwa durch den Verlust von Lebensraum aufgrund anderer Landnutzung oder von Naherholungssuchenden zurück. Damit die Hunde trotzdem genügend Freilauf erhalten, hat die Stadt erstmals eine Hundefreilauffläche in der Kernstadt eingerichtet, am Bahndamm am Ende der Straße des Großen Freien.

Bäume dürfen nicht gefällt werden

Außerdem weist die Stadt daraufhin hin, dass in der Brut- und Setzzeit keine Bäume gefällt und Gehölze nicht stark beschnitten werden dürften. Wer Hecken zurückschneiden wolle, müsse darauf Acht geben, ob sich im Astwerk Nester befinden, verdeutlicht Frey – dann müsse der Schnitt verschoben werden. Darüber hinaus solle überhängendes Grün vor Verkehrszeichen, Straßenlampen sowie Rad- und Gehwegen freigeschnitten werden.

Von Franziska Hubl