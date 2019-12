Ein richtiger Krimi hat sich während der Weihnachtstage an der Straße Am Nordende in Sehnde-Ilten abgespielt. Erst drangen Einbrecher dort in eine Haus ein, plünderten einen Tresor und stahlen Autoschlüssel. Später wollten ein auffällig kleiner und ein sehr groß gewachsener Mann einen BMW stehlen.