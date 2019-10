Rethmar

Lottogewinner Erwin Lindemanns Boutique (sprich: Butike) in Wuppertal bleibt ebenso unvergesslich wie die Ente, die nicht in die Badewanne darf oder die Nudel, die zwar ständig ihren Standort im Gesicht verändert, aber einfach nicht verschwinden will: Vicco von Bülow alias Loriot hat mit einem feinsinnigen Humor jahrelang ein ganzes Land zum Lachen gebracht. Das wird sicher auch dem Team der Leipziger Pfeffermühle gelingen, das am Freitag, 18. Oktober, im Gutshof Rethmar mit dem Loriot-Programm „Sie lassen sofort meine Frau ins Bett!“ gastiert.

Jodellehrer und verliebte Chefs

Da gibt es etwa den Bettenkauf-Sketch mit zwei verbissen streitenden Paaren: „Haben Sie da an eine Schlaf-Sitz-Garnitur gedacht mit versenkbaren Rückenpolstern, eine Couch-Dreh-Kombination oder das klassische Horizontal-Ensemble?“ Außerdem präsentieren die Leipziger Kabarettisten Ute Loeck, Franziska Schneider, Matthias Avermag, Dieter Richter und Hans-Jürgen Silbermann unter der Regie von Rolf Voigt auch noch ungeduldige Herrschaften an der Opernkasse, Eheberater, Jodellehrer, verliebte Chefs, unzufriedene Ehefrauen genauso wie dozierende Ehemänner. Musikalisch begleitet werden sie von Constanze Drinda (Violine) und Anna Hermann (Cello).

Vor vier Jahren war die Pfeffermühle mit „Die Ente bleibt draußen!“ schon einmal zu Gast im Gutshof und strapazierte die Lachmuskeln der 500 Besucher aufs Äußerste. Wenn das Ensemble jetzt mit seinem zweiten Loriot-Programm erneut dort auftritt, werden die Fans des 2011 verstorbenen Humoristen sicher nicht weniger zu lachen haben.

Die Vorstellung der Leipziger Pfeffermühle im Gutshof Rethmar am Freitag, 18. Oktober, beginnt um 20 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es zum Preis von 35,25 Euro inklusive Gebühren im Gutshof, in den HAZ/NP-Vorverkaufsstellen sowie unter https://tickets.haz.de

Lesen Sie dazu auch:

Auch im vergangenen Jahr begeisterte das Kabarett Leipziger Pfeffermühle sein Publikum in Rethmar.

Von Thomas Böger