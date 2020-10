Sehnde

Ein schwungvoll gespielter Kontrabass, der durch seine Tiefe einen Ruhepol vermittelt. Demgegenüber spielt eine schnelle und variantenreiche Gitarren. Das sind charakteristischen Merkmale des Sinti-Jazz, die es am Sonnabend beim musikalischen Abend im Bonhoefferhaus am Papenholz zu hören gab. Doch das Lulu Weiss Ensemble bot bei seinem Konzert noch eine weitere Klangfarbe. Sergio Enrique Parra ersetzte mit seinem Sopran-Saxofon die traditionelle Violine – und schuf so spannende Kontraste. Besonders in den Jazz-Variationen wie bei „All of Me“ entfaltete sich diese ungewöhnliche Instrumentierung. Auf hohem Niveau und mit genialer Fingerfertigkeit auf der Gitarre bestimmten jedoch Lulu Weiss und Lolo Reinhardt das akustische Erlebnis.

Schon mit acht Jahren hatte Weiss die Gitarre für sich entdeckt. Er wuchs im Wohnwagen auf und ist Teil einer Familie mit langer musikalischer Tradition – so wie alle Mitglieder des Ensembles. „Wir spielen mit Herz, entwickeln unser Spiel direkt auf der Bühne, gerade wie wir aufgelegt sind“, beschreibt es Kontrabassist Nello Weiss im Bonhoefferhaus.

Musiker entfesseln einen lebendigen Stilmix

Vor neun Jahren hatte der Chilene Parra das Ensemble entdeckt. Gitarrist Reinhardt kann ebenfalls auf berühmte Wurzeln innerhalb der Familie zurückblicken. Sein Großvater war verwandt mit Django Reinhardt. Dessen Gitarrenstil hatte in den Dreißiger- und Vierzigerjahren Einflüsse von amerikanischem Jazz und traditioneller Sinti-Musik verbunden. Dieser Stil war es auch, der sich bei der Show des Ensembles wie ein roter Faden durch das Konzert zog und besonders ausgefeilt bei der Interpretation von „Crazy Rhythm“ zu hören war. Hier entfesselten die Musiker eine lebendige Fusion aus Bossa Nova, Soul und Funk.

Sie seien auf der Bühne stets spontan, sagte Weiss. Das Lied „Der letzte Sonntag“, gesungen in der Sprache der Sinti, erzählte schließlich von der Zeit in den Internierungslagern. Die weiche, sonore Stimme brachte damit einen wehmütigen Hauch in das Konzert, das von Beifall begleitet wurde.

„Engagement sind selten geworden in dieser Zeit“

Allerdings stand auch dieser wundervolle Musikabend im Bonhoefferhaus unter dem Schatten von Corona. Die Zuschauerzahl war begrenzt worden, die Stuhlreihen standen weit auseinander. Für das Ensemble, das den weiten Weg aus der Pfalz bis in die Region Hannover auf sich genommen hatte, um einen der derzeit raren Auftritt zu haben, überwog jedoch das Positive. „Denn Engagements sind selten geworden in dieser Zeit und wir alle müssen uns mit Nebenjobs über Wasser halten“, sagte Weiss.

Von Susanne Hanke