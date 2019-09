Die Burgwedeler feiern ihr Stadtfest, in der Wedemark gibt es zum 12. Mal ein Traktor Pulling und im gesamten Nordosten der Region öffnen verschiedene Institutionen am Tag des offenen Denkmals und dem Regionsentdeckertag: Das ist los am Wochenende vom 6. bis 8. September in Burgdorf, Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen, Lehrte, Sehnde, Uetze und der Wedemark.