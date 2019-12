Sehnde

Normalerweise sitzen sie zusammen und klönen über dies und das – doch einmal im Monat geht der Männerstammtisch der evangelischen Kirchengemeinde Sehnde raus und unternimmt einen Ausflug, trifft sich zu einer besonderen Aktion wie dem Besuch eines VW-Werkes oder einem Abend mit Feuerzangenbowle. Jetzt war der Niedersächsische Landtag in Hannover an der Reihe, wo 16 gestandene Herren und sogar vier interessierte Damen die örtliche Landtagsabgeordnete und Bolzumer Ortsbürgermeisterin Silke Lesemann ( SPD) besucht haben. „Dieser Besuch stand schon lange auf unserer Wunschliste“, sagt Heinz Hellberg.

Den Hammelsprung erklärt

Eine gut klimatisierte Luft und große Fenster für den Blick nach draußen, das hat die Senioren beeindruckt. „Das braucht man auch, wenn man über so viele Stunden konzentriert arbeiten muss“, meint Hellberg, der die Fahrt gemeinsam mit Heinz-Dieter Pfalzer organisiert hatte. Lesemann erläuterte dann die Geschichte des Plenarsaals, der vor etwas mehr als zwei Jahren neu gebaut wurde. Und schon bevor die Gäste eintraten, gab es die erste Frage. „Warum steht ,Enthaltung’ über der Tür?“, wollte einer der Besucher wissen. „Wenn das Ergebnis einer Abstimmung zweimal nicht genau ermittelt werden kann, lässt der Landtagspräsident durch den sogenannten Hammelsprung erneut abstimmen“, erklärte Lesemann.

Dabei verließen die Abgeordneten den Plenarsaal und beträten ihn wieder durch eigens dafür vorgesehene Türen, über denen „Ja“, „Nein“ und „Enthaltung“ stünden. So kann genau gezählt werden. „Dieses Verfahren kommt allerdings sehr selten vor“, sagte Lesemann. Die Bezeichnung Hammelsprung stamme aus dem alten Berliner Reichstag. Auf einer der Abstimmungstüren sei eine symbolische Darstellung aus der griechischen Mythologie zu sehen gewesen, die den Riesen Polyphem aus Homers „Odyssee“ beim Zählen seiner Hammel zeigte, die zwischen seinen Beinen hindurch liefen.

Der Männerstammtisch habe den Besuch als sehr interessant gelobt, sagte Hellberg erfreut. „Wir kannten den Landtag vorher ja nur aus dem Fernsehen, jetzt haben wir ihn vor Ort gesehen.“ Als nächstes wollen die Herren nun die Schachtanlage Asse erkunden.

Die Landtagsabgeordnete Silke Lesemann empfängt regelmäßig Besuchergruppen im Landtag. Wer diesen einmal besuchen möchte, kann sich an ihr Büro unter Telefon (05 11) 1 67 43 42 sowie per E-Mail an info@silke-lesemann.de wenden.

Von Oliver Kühn