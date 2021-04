Sehnde

An den Tag, als Dieter Gehrcke seine heutige Frau Marlis kennengelernt hat, kann er sich noch genau erinnern. Es war der Nikolaustag im Jahr 1954. Sie war 15 Jahre alt, kam gerade vom Turnen und trug eine grüne Windjacke und eine blaue lange Hose. Er war 17 und mit seinem Moped unterwegs. „Für mich war es Liebe auf den ersten Blick“, sagt Gehrcke. Bei Marlis kamen die Gefühle etwas später. „Am zweiten oder dritten Tag, nachdem wir uns ein paar Male getroffen hatten“, erinnert sie sich.

Heute ist sie 82 und er 84. Am Donnerstag, 8. April, feiert das Paar aus Sehnde seine diamantene Hochzeit – wegen Corona allerdings ohne großes Fest. Beide blicken auf 60 ereignisreiche gemeinsame Jahre zurück. Zum Zeitpunkt des Kennenlernens waren sie beide in der kaufmännischen Ausbildung. Sie wohnte damals in Hannovers Südstadt, er in der List. „Ich wollte sie jeden Tag sehen und bin bei Wind und Wetter mit dem Moped zu ihr gefahren – aus lauter Sehnsucht sogar bei strömendem Regen bis nach Osterwald, wo sie mit ihren Eltern Urlaub gemacht hat“, erzählt Dieter Gehrcke.

Hochzeitsreise führte nach Capri

Das Paar ging oft ins Kino und zum Tanzen. Nach der Lehre arbeitete Marlis als Verkäuferin und Dieter als Großhandelskaufmann und Verkäufer im Außendienst. 1959 machte sich der gebürtige Hannoveraner mit einem Opel Caravan auf Kredit und einer cleveren Geschäftsidee selbstständig: Er erfand eine Verpackung für Kuchen, um diesen künftig in Einzelhandelsgeschäften anzubieten. „Kuchen gab es zuvor ja nur unverpackt in Bäckereien“, sagt Gehrcke. Das Geschäft lief prima. Gehrcke bot seinen verpackten Kuchen erst nur in Tante-Emma-Läden und später auch in vielen Discountern an.

Die kirchliche Hochzeit fand am 8. April 1961 in der Bugenhagenkirche in Hannover statt, standesamtlich heiratete das Paar am 7. April. Quelle: Katja Eggers

1961 kaufte das Paar ein Grundstück in Ilten und baute dort ein Haus. Auch Gehrckes Betrieb zog von Hannover nach Ilten um. Kurz vor dem Einzug in die eigenen vier Wände wurde geheiratet, zunächst standesamtlich und dann in der Bugenhagenkirche in Hannover. „Mit Kutsche – und ich hab’ Bonbons für die Kinder geschmissen“, erzählt Dieter Gehrcke. Gefeiert wurde im Lokal Zum Bismarck am Altenbekener Damm. Die Hochzeitsreise führte auf die Insel Capri.

Gemeinsame Hobbys waren Reisen und Reiten

Marlis Gehrcke war fortan Hausfrau und half ihrem Mann im Geschäft. 1962 kam Sohn Mike zur Welt, 1964 Sohn Oliver. Mittlerweile gibt es auch ein Enkelkind. Die Familie ist viel gereist, am liebsten an die Ostsee, die Nordsee oder an den Wörthersee. Gemeinsames Hobby war lange das Reiten. 1980 ließ sich Marlis Gehrcke zur Kosmetikerin ausbilden. Ihr Mann war sehr stolz auf sie, denn sie bestand mit Auszeichnung und betrieb ab dann in Ilten fast 20 Jahre lang ihren eigenen Kosmetiksalon.

1999 gingen beide in den Ruhestand und zogen ein Jahr später in ein kleineres und ebenerdiges Haus in Sehnde. Urlaubsreisen führten sie seitdem vor allem in den Süden, Fahrradtouren an die Donau, an die Mosel oder die Elbe. Das Rezept für eine glückliche Ehe: „Beim Streit muss jeder mal nachgeben“, sagt Marlis, und Dieter ergänzt: „Und wir haben uns bis heute lieb.“

Von Katja Eggers