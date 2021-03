Sehnde

Die Woche begann alles andere als gut für einen 39-jährigen Transporterfahrer: Die Polizei hat ihm am Montagmorgen nach einer Unfallflucht den Führerschein vorübergehend abgenommen. Der Mann hatte am frühen Morgen bereits Alkohol im Blut.

Der Crash mit dem Transporter passierte um kurz nach 8 Uhr an der Straße Maschwiese. Anwohner sahen, wie der Lieferwagen des 39-Jährigen beim Rangieren gegen einen Zaun fuhr und diesen erheblich beschädigte. Nach Angaben der Augenzeugen sollen sich der Fahrer sowie sein Beifahrer noch nach dem Zaun umgeschaut haben, dann aber schnell davon gefahren sein.

Fahrer hat schon morgens 0,9 Promille

Die Anwohner alarmierten die Polizei, die den Fiat-Lieferwagen kurz darauf an der Peiner Straße in Höhe des Apart-Hotels entdeckte. Die Beamten ließen den Fahrer in ein Testgerät pusten, das dann den Wert von 0,9 Promille anzeigte. Sie kassierten den Führerschein des Lieferfahrers ein. Gegen ihn wird nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle sowie Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Alkoholkonsums ermittelt. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Zaun auf etwa 500 Euro.

Von Achim Gückel