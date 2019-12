Sehnde

Wieder war es ein BMW: Zwei maskierte Männer haben in der Nacht zum Freitag ein dunkles Modell der Automarke in der Bahnhofstraße aufgebrochen und daraus das Lenkrad sowie das Navigationsgerät und die dazugehörige Multifunktionseinheit gestohlen. Ein Auslieferungsfahrer hatte das vermummte Duo nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte gegen 3.30 Uhr bemerkt, weil sie sich an dem hochwertigen Fahrzeug auffällig verhielten. Möglicherweise hatten sie ebenfalls bemerkt, dass sie beobachtet wurden, denn sie flüchteten plötzlich in Richtung des Sehnder Bahnhofs.

Sehnder Polizei sucht Zeugen für BMW-Aufbruch

Die beiden Männer werden als 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben und waren dunkel gekleidet. Die alarmierten Polizeibeamten stellten anschließend fest, dass die Diebe offenbar die Beifahrertür aufgehebelt hatten. Die Ermittler hoffen nun auf mögliche Hinweise von Zeugen, die sich auf der Lehrter Wache unter Telefon (0 51 32) 82 70 melden können.

Von Oliver Kühn