Sehnde

Auf Einladung des Ortsvereins Sehnde haben die Sozialdemokraten auf ihrer konstituierenden Sitzung am Donnerstagabend auf Kontinuität gesetzt: Die Mitglieder wählten den bisherigen Fraktionschef Max Digwa aus Rethmar wieder.

Das Gleiche trifft auf seine Stellvertreter Andrea Gaedecke aus Sehnde und Christoph Schemschat aus Höver zu. Auch sie wurden in getrennten und geheimen Wahlgängen in ihren Ämtern bestätigt. Die CDU in Sehnde hat ihre neue Fraktionsspitze für den Rat nach den Kommunalwahlen hingegen noch nicht bestimmt.

Die SPD bleibt nach den Kommunalwahlen mit 33,8 Prozent zweitstärkste Kraft nach der CDU, musste aber entgegen dem Bundestrend Verluste von -1,7 Prozentpunkten hinnehmen.

Von Oliver Kühn