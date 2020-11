Sehnde

Die CDU/FDP-Gruppe im Sehnder Rat hat einen Antrag eingebracht, von dem sie sich mehr Sicherheit für die Kandidaten bei Kommunalwahlen verspricht: Die Stadtverwaltung soll beauftragt werden, beim Land darauf hinzuwirken, dass künftig bei der amtlichen Bekanntmachung der Wahlvorschläge nicht mehr die Adressen der Kandidaten genannt werden. Dazu müsste die Landeswahlordnung geändert werden.

Der Sehnder Rat wird sich bei seiner Sitzung am Donnerstag, 19. November, um 18 Uhr in der Mensa der Kooperativen Gesamtschule ( KGS), Am Papenholz 11, mit dem Antrag befassen.

Immer schwerer, Bewerber zu finden

Zur Begründung verweist die Gruppe auf „zunehmende Angriffe auf Kommunalpolitiker“ in den vergangenen Jahren. Diese fänden nicht nur bei Veranstaltungen oder im Internet statt, sondern „vermehrt auch im privaten Bereich“, heißt es in einer Pressemitteilung. Als besonders eklatante Beispiele führt Gruppensprecher Klaus Hoffmann die ehemaligen Bürgermeister von Estorf (Kreis Nienburg) und Walsrode an, die beide nach teilweise lebensgefährlichen Attacken ihre Ämter niedergelegt hatten. Außerdem verweist er auf den im vergangenen Jahr vor seinem Haus ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke.

„Die Privatsphäre und der persönliche Schutz von Kommunalpolitikern müssen gewährleistet sein“, fordert Hoffmann, „denn eine Demokratie benötigt Bürger, die sich wählen lassen und dabei frei von Ängsten um ihr Leben sind.“ Er unterstütze deshalb die Initiative des Iltener CDU-Mitglieds Manuela König. Sie hatte nach einem Gespräch mit der Vorsitzenden des CDU-Ortsverbandes Hannover-Mitte, Diana Rieck-Vogt, den Vorschlag eingebracht, auf eine Änderung der Wahlordnung hinzuwirken. Ausgangspunkt war dabei die Erfahrung, dass es immer schwieriger werde, Bewerber für kommunalpolitische Mandate zu gewinnen.

Stadt hatte Ratsmitglieder gefragt

Auch die Stadt Sehnde war schon von sich aus in dieser Richtung tätig geworden. Sie hatte bei den Kommunalpolitikern nachgefragt, ob sie die Einträge mit Adressen und Telefonnummern auf ihrer Homepage streichen solle und sich dabei auf eine Anregung des Städtetages wegen Anfeindungen von Politikern berufen. Doch nur „deutlich unter fünf Personen“ hätten das gewünscht, hatte Bürgermeister Olaf Kruse in der Ratssitzung im Mai gesagt.

