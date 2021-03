Sehnde

Die Corona-Pandemie hat in Sehnde auch die Schulschwimmkurse gestoppt. Schon vor der Krise stieg die Zahl der Nichtschwimmer. Nun könnte ein ganzer Jahrgang hinzukommen, der nicht sicher schwimmen kann.

Die Sehnder Kinder nehmen in der Regel in der dritten Klasse am Schwimmunterricht teil und erreichen dort das Schwimmabzeichen in Bronze. Doch in den vergangenen zwölf Monaten war das Lehrschwimmbecken in Höver geschlossen, und das Waldbad in Sehnde hatte unter Corona-Bedingungen für die Sommermonate nur eingeschränkt geöffnet. Schwimmkurse für Grundschulen gab es dort aber auch nicht.

„Nun ist zu befürchten, dass es viele Kinder in Sehnde geben wird, die zum Ende der vierten Klasse kein Schwimmabzeichen haben werden“, sagt CDU-Ratsfrau Elisabeth Schärling. Sie hält diese Entwicklung für gefährlich. „Ob ein Kind schwimmen kann oder nicht, könnte im schlimmsten Fall einen Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten“, mahnt die Kommunalpolitikerin.

Auch ältere Kinder sollen ein Förderangebot erhalten

Schärling fordert daher von der Sehnder Stadtverwaltung, das Thema zur Chefsache zu machen und einen Weg zu finden, schnellstmöglich in diesem Jahr nach der Öffnung der Bäder mehr Schwimmunterricht anbieten zu können.

Die CDU/FDP-Gruppe möchte, dass die Stadtverwaltung dazu in Kooperation mit den Schulen, Sportvereinen und der DLRG ein Konzept erarbeitet. „Dabei sollten auch ältere Kinder und Jugendliche, die noch Nichtschwimmer sind, ein jahrgangsübergreifendes Förderangebot erhalten“, meint Klaus Hoffmann, Sprecher der CDU/FDP-Gruppe und CDU-Fraktionschef im Sehnder Rat.

Auch die DLRG-Ortsgruppe Sehnde hat das Thema auf dem Plan. „Das ist ein richtiges Problem“, sagt Helge Thormeyer, Ausbilder bei der DLRG Sehnde. Schon vor Corona seien Schulschwimmkurse immer schwieriger umzusetzen gewesen. Es habe dabei nicht nur einen Mangel an Hallenzeiten gegeben – auch qualifizierte Lehrer zu finden sei immer schwieriger geworden.

Im Lehrschwimmbecken Höver gab es vor der Pandemie viele Kurse. Es war auch Austragungsort eines Wasserballturniers. Quelle: Katja Eggers (Archiv)

Intensivkurse in den Sommerferien?

Er hält die Forderung nach mehr Schwimmkursen für schwer umsetzbar. „Das Problem ist der Mangel an Schwimmlehrern“, so Thormeyer. Die DLRG-Aktiven seien tagsüber weitgehend beruflich eingebunden, sodass eine Begleitung von Schwimmkursen für Schüler etwa im Lehrschwimmbecken Höver nicht möglich sei.

Auch bei der Stadt wird über das Thema bereits diskutiert. „Wir sind dazu auch schon in Gesprächen, das hat bei uns Priorität“, sagt Frank Marutschke, Betriebsleiter des Waldbades in Sehnde. Marutschke und sein Team haben bereits Erfahrungen mit Schwimmkursen im Waldbad. Der Schwimmmeister kann sich auch Intensivkurse von mindestens zehn Tagen in den Sommerferien vorstellen. Momentan müsse geprüft werden, ob und wie so etwas umgesetzt werden könne. Er rechnet mit konkreteren Ergebnissen nicht vor April.

Die Politik will über den Antrag der CDU/FDP-Gruppe in der Ratssitzung am Donnerstag, 18. März, ab 18 Uhr in der Mensa der Kooperativen Gesamtschule beraten.

Von Patricia Oswald-Kipper