Sehnde

Das Politik-Mentoring-Programm „Frau.Macht.Demokratie“ des niedersächsischen Sozialministeriums ist zu Ende gegangen. Mehr als 443 Mentees, 227 Mentorinnen und 156 Mentoren waren im August 2019 an den Start gegangen, um mehr Frauen für die Kommunalpolitik zu begeistern. In Sehnde ist das prima geglückt: Vier Frauen haben über das Programm Einblicke in die Politik bekommen – und alle vier treten nun bei der Kommunalwahl am 12. September an und kandidieren sowohl für Ortsräte und den Rat als auch auf Regionsebene.

„Das Programm ist in Sehnde ein echtes Erfolgsmodell“, betont die städtische Gleichstellungsbeauftragte Jennifer Glandorf. In der Vergangenheit hatte sich die Stadt ebenfalls schon mit Mentees und Mentoren an der Aktion beteiligt. Das jüngste Mentoring-Programm war im August 2019 gestartet und zunächst für ein Jahr geplant. Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen wurde es nun verlängert.

In Sehnde hat Silke Lesemann (SPD) als Mentorin Birgit Krüger aus Wehmingen betreut, Andrea Gaedecke (SPD) arbeitete mit Daniela Amelunxen aus Rethmar zusammen. Klaus Hoffmann (CDU) war Mentor für die Iltenerin Manuela König und Florian Schuchardt (Grüne) bildete ein Tandem mit der Sehnderin Jana Bertram.

Frauen in der Sehnder Politik: Das sind die Zahlen Frauen sind in der Politik immer noch in der Minderheit. Im Sehnder Rat sitzen derzeit 27 Männer und nur sieben Frauen. Das entspricht einem Frauenanteil von 20,6 Prozent. In den Sehnder Ortsräten liegt die Frauenquote zwischen sieben und 57 Prozent. Der Ortsrat Sehnde zählt unter den insgesamt 14 Mitgliedern lediglich eine Frau. In Bilm ist ebenfalls nur eine Frau dabei, ihr stehen sieben Männer gegenüber. Zwei Frauen sind es jeweils in den Ortsräten Dolgen-Evern-Haimar (sechs Männer), Wehmingen (fünf Männer), Rethmar (acht Männer), Bolzum (fünf Männer) und Höver (sechs Männer). Drei Frauen und vier Männer sitzen derweil im Ortsrat Müllingen-Wirringen. Das Gremium in Ilten zählt immerhin fünf Frauen und sechs Männer. Und in Wassel sind die Frauen sogar in der Mehrheit: Dort sitzen vier Frauen und drei Männer.

Mentees wollen parteiübergreifend zusammenarbeiten

Die Mentees begleiteten ihre Mentoren in Sitzungen von Rat und Ortsräten sowie zu Fraktionssitzungen. In Rahmenveranstaltungen lernen sie, wie ein Finanzplan aufgebaut ist, die Kita-Bedarfsplanung läuft und wie ein Haushalt funktioniert. Auch der Besuch des Landtages stand auf dem Programm. Zudem haben Mentoren, Mentees und Glandorf ihre Erfahrungen ausgetauscht. „Eine gute Vernetzung ist auch in der politischen Arbeit wichtig“, betonte die Gleichstellungsbeauftragte. Die vier Mentees möchten daher auch in Zukunft parteiübergreifend zusammenarbeiten.

Um geschlechtsübergreifende Aspekte in die politische Arbeit einfließen lassen zu können, sei auch eine ausgeglichene paritätische Verteilung der politischen Mandate entscheidend. „Weibliche Sichtweisen und Erfahrungen sind daher ebenso wichtig wie männliche Perspektiven“, betont Glandorf.

Lesen Sie auch: Sehnder Frauen kämpfen seit mehr als 30 Jahren für Gleichberechtigung

Sehnderinnen kandidieren auf drei politischen Ebenen

„Ich freue mich, jetzt aktiv dabei zu sein“, sagte Mentee Manuela König. Die 34-Jährige ist zwar schon länger in der CDU, wirkte bisher aber eher im Hintergrund. Nun kandidiert sie für den Ortsrat Ilten und für den Sehnder Rat. Für die Region ist sie auf Platz vier aufgestellt. „Das hat mich besonders gefreut, weil es doch auch zeigt, dass man mir das zutraut“, sagte König. Einsetzen möchte sie sich besonders in den Bereichen Jugend und Ausbildung.

Birgit Krüger tritt derweil für die SPD im Ortsrat Wehmingen an. Dass sie auf ihrem Weg in die Kommunalpolitik eine erfahrene Mentorin an der Seite hatte, empfand die 54-Jährige als sehr hilfreich. „Ich habe so hautnah erlebt, wie die Parteien zusammen agieren und Lösungen finden, aber auch, wie komplex die politische Arbeit ist“, berichtet Krüger. Weil ihre Kinder mittlerweile groß sind, habe sie nun Zeit und Lust, sich selber mehr zu informieren und aktiv einzubringen, etwa beim Thema Geschlechtergerechtigkeit.

Der Sehnder Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen schickt die 34-jährige Jana Bertram bei der Regionswahl ins Rennen. Sie kandidiert zudem für den Rat der Stadt Sehnde. Daniela Amelunxen tritt für die SPD ebenfalls für den Rat der Stadt an und zudem auch für den Ortsrat Rethmar.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Frauen sind noch immer die Minderheit

Die Stadt Sehnde will sich laut Glandorf auch künftig gern an dem Programm beteiligen, ist dafür aber auf die Mithilfe erfahrener Mentoren aus den Parteien angewiesen. Frauen seien in der Politik immer noch die Minderheit. „Es hat sich einiges gebessert, aber die Unterrepräsentanz der Frauen ist geblieben – da könnte noch mehr passieren“, meint die Gleichstellungsbeauftragte.

Von Katja Eggers