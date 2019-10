Sehnde

Nun ist es auch offiziell: Ann-Katrin Lehrke ist nicht mehr Mitglied des Sehnder Rates. Die 32-jährige CDU-Ratsfrau hatte ihr Ausscheiden bereits im Juli angekündigt – der Liebe wegen. Sie ist bereits nach Eberholzen im Landkreis Hildesheim gezogen, wo ihr Freund den landwirtschaftlichen Betrieb seines Vaters übernimmt. Von der Ratsvorsitzenden Silke Lesemann ( SPD) wurde sie in der jüngsten Ratssitzung mit einer Urkunde und einem Blumenstrauß verabschiedet.

Ann-Katrin Lehrke (links) erhält von der Ratsvorsitzenden Silke Lesemann zum Abschied eine Urkunde und einen Blumenstrauß. Quelle: Oliver Kühn

Für die Christdemokraten zog Lehrke bei den Kommunalwahlen 2011 in den Ortsrat und 2106 in den Rat der Stadt Sehnde ein. Sogar in den Landtag wollte die ambitionierte Juristin vor zwei Jahren, zog bei der Urwahl aber gegen Christoph Dreyer aus Ingeln-Oesselse den Kürzeren. In der Sehnder CDU war sie zudem Mehrfachfunktionärin: stellvertretende Stadtverbands- und Ortsverbandsvorsitzende, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und auch Vorsitzende der Jungen Union.

Nachfolger bereits im Ortsrat tätig

Nachfolger von Lehrke wird Hans-Heinrich Meyer aus Klein Lobke, der auch Mitglied im Ortsrat Sehnde ist. Meyer ist zudem bereits zugewähltes Mitglied im Ausschuss für Brandschutz, Ordnung und Ehrenamt sowie stellvertretender Ortsbrandmeister in Klein Lobke. Im CDU-Stadtverband dagegen ist eine Frau für Lehrke nachgerückt. Die Ratsfrau Elisabeth Schärling vom Ortsverband Höver-Bilm ist im September neu in die Riege der stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden.

Lesen Sie dazu auch:

Der Liebe wegen politische Karriere beendet.

Von Oliver Kühn