Der Anglerverband Niedersachsen öffnet sein sogenanntes Baggersee-Projekt auch als Forschung zum Anfassen: Schüler der Kooperativen Gesamtschule Sehnde durften am See in Lehrte-Kolshorn nicht nur angeln, sondern auch mit einer Unterwasserkamera Pflanzen und mit einem Echolot die Tiefe bestimmen.