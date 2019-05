Sehnde

Ein 46-jähriger Sehnder hat an Himmelfahrt ganz offensichtlich zu tief ins Glas geguckt und sich trotzdem ans Steuer gesetzt. Der Autofahrer war am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr von Lehrte aus in Richtung seines Heimatortes unterwegs, als Zeugen auffiel, dass er in Schlangenlinien fuhr. Sie alarmierten daraufhin die Polizei. Auf der Sehnder Straße konnten die Polizeibeamten den Fahrer stoppen – ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,2 Promille. Die Zeugen gaben weiter an, dass sie einen Fahrerwechsel beobachtet hatten, bei dem einer der Beteiligten fast umgefahren worden wäre. Nach Angaben des 46-Jährigen hat es sich bei dem ersten Fahrer um den 48-jährigen Fahrzeughalter gehandelt, der von der Polizei stark alkoholisiert zu Hause angetroffen wurde. Beiden Beteiligten wurde eine Blutprobe entnommen, ihre Führerscheine wurden beschlagnahmt.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr Sehnde lesen Sie hier im Polizeiticker.

Von Oliver Kühn