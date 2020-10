Sehnde

Die Corona-Pandemie wirbelt bei allen Vereinen den Terminkalender durcheinander – so auch beim Motorboot-Club (MBC) Sehnde: Das traditionelle Abbooten falle in diesem Jahr aus, bedauert Pressewart Herbert Petersen. Mit dem Abbooten, einer gemeinsamen Bootstour und einer Veranstaltung auf dem Vereinsgelände an der Gretenberger Straße, wird sonst jedes Jahr die Saison beendet. Ob die für Dezember geplante Weihnachtsfeier stattfinden könne, sei heute noch nicht absehbar.

Neues Schulungsboot und Funkgeräte

Dennoch könne der MBC in diesem Jahr auf einige Erfolge zurückblicken. Dazu zählten etwa der Kauf eines neuen Schulungsbootes sowie auch die erfolgreichen Abschlüsse zum Erwerb des Sportbootführerscheins See und Binnen. Zusätzlich biete der Verein nun die Ausbildung zum Erwerb der Funkzeugnisse See (SRC) und Binnen (UBI) an. „Die dafür notwendigen Funkgeräte sind beschafft“, sagt Petersen. Der im November beginnende Kurs sei bereits ausgebucht. Am 6. Januar beginnt zudem ein neuer Kurs im Clubhaus.

Der Stolz des Vereins: das neue Schulungsboot. Quelle: Privat

Der Verein erfreue sich wachsender Beliebtheit, sagt Petersen. Derzeit gebe es 17 Anwärter für eine Aufnahme in den Motorbootclub. Ferner habe der Verein trotz der Corona-Krise eine Ferienpassaktion mit einer Bootstour auf dem Mittellandkanal veranstalten können – wenn auch diesmal in deutlich abgespeckter Version.

Infotag zu Sportbootführerschein

Darüber hinaus gibt es am Sonnabend, 13. Februar, ab 15 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Sportbootführerschein See und Binnen. Der Seekurs beginnt am 16. Februar, der Binnenkurs am 13. April. Ein zweiter Kurs soll dann im September nächsten Jahres folgen. Weitere Informationen dazu gibt es im Internet auf motorbootclub-sehnde.de.

