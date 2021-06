Müllingen

Die Kreisstraße 147 ist in der Nähe des Müllinger Tivoli am Montagabend Schauplatz für einen Unfall gewesen. Ein 19-Jähriger, der mit seinem Leichtkraftrad der Marke KTM in Richtung Bundesstraße 443 unterwegs war, hatte dort offenbar eine leichte Linkskurve falsch eingeschätzt. Nach Angaben der Polizei kam er mit seinem Gefährt nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog er sich nach ersten Erkenntnissen möglicherweise einen Bruch eines Fußgelenks zu. Der junge Mann musste per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, an seinem Leichtkraftrad entstand Schaden.

Von Achim Gückel