Sehnde

Es vergeht kaum eine Woche, in der in Sehnde nicht ein Auto aufgebrochen und teure Elektronik gestohlen wird. Diesmal hat es zwei Halter in der Ernst-Reuter-Straße und im Schopenhauerweg im Süden der Kernstadt getroffen – beide liegen nicht weit auseinander. In der Ernst-Reuter-Straße gelang es einem bislang Unbekannten, das Türschloss an der Fahrertür eines Mercedes der E-Klasse gewaltsam zu öffnen. Aus dem Innern stahl er das fest verbaute Multimediagerät aus der Mittelkonsole, dessen Wert das Polizeikommissariat Lehrte mit rund 1000 Euro beziffert. Der Diebstahl muss sich demnach zwischen Donnerstag, 16.10 Uhr, und Freitag, 4.20 Uhr, zugetragen haben.

Im Schopenhauerweg war ein VW Sharan das Ziel der Diebe. Durch Manipulation am Kabelbaum der Fahrertür gelangten sie ins Innere und entwendeten ebenfalls aus der Mittelkonsole ein fest verbautes Multimediagerät. Auch hier beträgt der Schaden rund 1000 Euro. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Freitagmorgen, 8.15 Uhr.

Der Verdacht liege zwar nahe, sagt ein Polizeisprecher, doch ob es wegen der zeitlichen und räumlichen Nähe einen Zusammenhang bei den Taten gibt oder es nur Zufall war, ist unklar. Die Ermittler bitten Zeugen, sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 auf der Wache zu melden.

Von Oliver Kühn