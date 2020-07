Sehnde

Die Corona-Krise macht auch vor der Musikschule Ostkreis Hannover nicht halt. Die Einrichtung hat mitgeteilt, dass zwei ihrer Kooperationspartner in Sehnde wegen abgesagter Kurse deutliche Gebührenausfälle verkraften müssen. Die Musikschule hat erklärt, dass sie diese nicht kompensieren kann und deshalb bei der Stadt als eine der vier Trägerkommunen beantragt, diese Ausfälle zu übernehmen – maximal rund 2000 Euro. Der Rat hat dem in seiner jüngsten Sitzung einhellig zugestimmt.

Bei den beiden Partnern handelt es sich um die Justizvollzugsanstalt (JVA) Sehnde und die Ganztagsgrundschule Höver. Die JVA habe wegen ausgefallener Unterrichtsstunden in den Monaten April und Mai jeweils 120 Euro an Gebühren verloren, die Grundschule 391 Euro, zusammen also 511 Euro im Monat. Sollte sich die Unterrichtslage aber nicht entspannen, könnten auch noch für die Monate Juni und Juli Ausfälle in gleicher Höhe hinzukommen, heißt es in der Drucksache. Auf die Stadt könnten damit anteilig Mehrausgaben in Höhe von maximal 2.044 Euro zukommen.

Anzeige

Die Mehrkosten sollen in einem Nachtragshaushalt für die Musikschule zur Verfügung gestellt werden. Die Stadt Sehnde ist neben Lehrte, Burgdorf und Uetze eine von vier Trägerkommunen der Musikschule Ostkreis. Dieser sind mit dem Shutdown ein Großteil der Einnahmen weggebrochen. Denn mit der Schließung der Schulen und Kindertagesstätten musste auch die Musikschule dichtmachen. Daraufhin hat das Land die Musikschule aus seinem Sonderprogramm für gemeinnützige Kultureinrichtungen mit 16.000 Euro unterstützt.

Weitere HAZ+ Artikel

Denn die laufenden Kosten bleiben. Dazu zählen die Mietkosten sowie Gehälter für die rund 40 Mitarbeiter der Musikschule, die allesamt fest angestellt sind. Direktorin Nana Zeh rechnet zurzeit mit 11.000 bis 15.000 Euro Verlusten pro Monat. „Das wird ein dickes Minusjahr.“

Von Oliver Kühn